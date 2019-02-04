過年被長輩口水淹死　專家推6點「存活策略」必備句型快學起來

▲過年圍爐時，長輩的問題總會雪片般飛來，專家教你如何應對。（圖／翻攝自pixabay）

文／臨床心理師的腦中小劇場

【序言】

親愛的，當你打開這份指南時，只代表一件事，那就是過年又要到了，時間已經不多了。接下來一星期，你除了會沉浸在年終依舊寒酸的哀傷裡，同時還得應付接踵而來，花招百出的長輩問候攻勢，在那一刻，你會由衷敬佩人類到了一定的年紀，就會把僅有的創意用在開發這些問候上面。

關於年終，我們愛莫能助，關於長輩問候攻勢，我們特別準備了一份生存指南供你參考。你可以選擇精讀，通徹了解長輩問候的運作歷程，若訊息量超過大腦負荷，也可以下拉至最後一節【存活策略】，事態緊急者請直接翻閱圖卡（必備句型5張，轉念心法7張，共12張）。衷心期盼，未來兩周，你都能戰戰兢兢出門，平平安安返家。



【適用對象】

人類



【使用年齡】

收到第一份成績單時，賦予使用資格

在第一個孫子出生後，解除使用資格



【使用期限】

無，直到人類滅絕



【什麼是長輩】

關於長輩的定義，根據法國心理學家Dr. Absurdité 在1986年所撰寫的經典巨作「長輩心理學」（Older People Psychology）第二章第一節提到，『長輩就像感冒與麻疹一樣，想要免疫無疑是天方夜譚』，意思並不是說長輩這種生物是病毒，而是每個人都會輪到這個身份，屬性公平，無人得以倖免，除非天妒英才，或是你願意自我處決解救後輩（別傻了，你的後輩還是會變成長輩）。

它就像體內被設定好的一組變異染色體，潛伏期長達六十年，時間一到，症狀自然發作，同理心機能會逐漸受到侵蝕，訓話腺體日漸腫大，幾周後便會蛻變成完整的長輩體。



【長輩症狀】

1.生活空虛：

有些人到了被稱為長輩的年紀，會歷經所謂的空巢期（Empty Nest Syndrome），那時子女已陸續離家，生活重心突然消失，唯一的作用遭到回收，就像身經百戰的老兵被告知戰爭結束時，留在身上的就只有憂鬱與空虛。最糟糕的是，他們『沒有培養任何生活興趣』，不會跟你聊電影音樂時事旅遊經驗，他們的資料庫沒有這些東西，也因為這樣，才導致見面時無話可說，只能把話題鎖定在家務事。

但他們並不是故意的，照顧小孩，花了他們一輩子的時間，剝奪了許多發展興趣的機會，以前的社會，並沒有教他們培養興趣，一切都是任務，現階段任務結束後，迎接他們的不是掌聲，而是一條茫然的通道。

2.下指導棋：

有些人到了被稱為長輩的年紀，會到達事業的頂峰，然後把五十歲之前的人生講得很顛沛流離，完全沒有把農民曆的警告放在眼裡，這些人炫耀的不只是當前的功績，更多的是過往的敗績。

因此，他們在交談時往往不會理會對話的脈絡，而是任性地指著你說「你這樣不對啦！」或是「我看你們這些都是草莓族」之類的乾話，接著就是一長串耳提面命，姿態高冷，霸氣側漏，彷彿只要遇到人生的岔路，他就會衝出來吹哨子把你趕到另一條路。

這類反駁乍聽之下很刺耳，缺乏同理心，其實背後都是社會的荊棘與時代的眼淚，內裡則是長輩的溫柔。但要注意，這個症狀的恐怖之處，在於我們年輕時都會告誡自己，「以後千萬不要變成這種愛說教的大人」，然後等到三十年後，眼前的年輕人也立下了一樣的誓言。

3.渴望掌聲：

講白一點，就是「愛比較」。有些長輩自信心比較不足，從年輕就是負二代，一路苦上來，好不容易熬出頭開了間工廠，掛上董座的頭銜，每年終於可以出國兩次，一次去亞洲，一次去歐美，然後回國後跟大家說「這也沒什麼啊」（台語）下次要去摩洛哥之類的，然後他們的孩子都在國外留學。

以上這些，都是他胼手胝足掙來的，辛苦一輩子，不太能接受次人一等，因此只要一開口，對談就會變成拍賣會的競價，他永遠要比你更高價，比較已經變成他的生活態度，不只針對晚輩，對待平輩亦復如是。其實他們真正需要的，不是那些護照戳章或是孩子的入學證明，而是他人的肯定，這是某種防衛機制的變形，目的是保護脆弱的自尊。



4.記憶退化：

有些長輩，每年見面都會不厭其煩地問同樣的問題，瞄準對方痛處往死裡問，甚至一天照三餐問，於是某些精神比較脆弱的孩子，會開始出現類似被鞭屍的感受。有些人是沒哏找話聊，有人則是真的記憶出現了退化，而不是覺得這樣玩你很過癮。

如果對方超過六十五歲，連續三年都出現這種症狀，不妨找個機會幫他測試一下，只要把你做過的三種職業，或最討厭的三個主管名字跟他說，過十分鐘之後再考他，答錯兩個以上，就可以原諒他了。

▲過年期間長輩必問薪水、感情等，讓不少人想到過年就心煩。（圖／記者陳俊宏攝）



【戰力等級】

良性：

真正暖心的長輩。因為太熟，這類長輩反而常被當成路人，其實他對你的背景有一定程度的了解，通常不會廢話，而是直接端出解決問題的方法，雖然有時會弄得好像一頭熱，但卻是發自內心關懷，基本上只要認真回應他們就好。

中性：

害怕尷尬的長輩。這些長輩占比最多，大概接近八成，他們的問號就像從壞掉的水龍頭源源不絕漏出來，一來一往沒有空隙，事實上，這樣過招的目的只是要填滿對話之間的空白，因為他們都有嚴重的「空白焦慮」。他們可能根本不在意你的回答，也沒想過刁難你，但正是因為不熟，才希望場面不要冷場，如果你回答得太快或是沉默以對，往往只會激發他們的靈感。

惡性：

積怨已久的長輩。這可能源自於上一代的恩怨，也可能是因為他的孩子不太成材，又或者自身性格上的缺陷，反正這世上就是會有看你不順眼的親戚，而他們的問候又往往不留情面直擊要害。總之，遇到這種長輩，請做好修煉身心的心理準備，擬好對策，請家人相互照應。最重要的一點，請認清這種長輩其實只是少數族群，除非你是家族裡的敗家子，長輩百百款，不需要把所有人都黑掉。

【問候類型】

基本上不脫以下四種類型，它們彼此纏繞交錯，連成一個沒有盡頭與曙光的莫比斯環，箭頭後端只有兩個方向：「連結到其他類別」或是「接受教誨」。

1.課業：

都考第幾名啊？→現在補哪幾科？→讀那間高中？→大學研究所國考高普考考得怎樣？→考得好，那有對象了嗎？（連到感情類）→考得不好，接受教誨。

2.感情：

有對象了嗎？→（有）對方在做什麼？（連到對方事業類）→什麼時候結婚？→租房還是買房？→買房子（連到家庭類）→租房子，接受教誨

有對象了嗎？→（無）阿姨幫你找好嗎？→喜歡什麼樣的？→先跟阿姨說說你的人生規劃好嗎？→沒有人生規劃或戀愛意願，接受教誨。

3.事業：

有工作了嗎？→月薪怎麼樣？→年終幾個月？→何時升主管？→不是主管，接受教誨。

4.家庭：

有房子了嗎？→住台北市嗎？→貸款貸多少？→老公負擔得起嗎？（連到老公事業類）→何時生小孩（包括二三四胎）→沒打算生，接受教誨→已生，小孩給誰帶？→保姆月費多少？→小孩學什麼才藝？→小孩成績如何？（連回課業類）

▲過年期間不斷見長輩，一定要想好面對疑問時的應對進退。（圖／視覺中國）



【存活策略】

預先規劃（適用所有長輩）：

想活命，請先拿出紙筆，以除夕到初五為區間，規劃出一份「行事曆」。將可能會碰頭的長輩們填入各個時段，並區分為良、中、惡三種戰力等級（或在名字旁邊標明符號），以及他們的問候類型。這樣做，一來能先「預習」各種關卡與策略，二來增加安心感，當恐懼化為實際的數字時，你會發現真正棘手的也只有那幾個人，長輩們不會像千軍萬馬的活屍大舉襲來，很多時候都是自己高估了對方的戰力，一旦能摸透對方的底，你的信心就會再多一些。



保持冷靜（適用所有長輩）：

在第一個長輩出現之前，周遭景物的流動會開始變慢，接著長輩一號穿著星星形狀的拳擊褲，在掌聲的簇擁下，緩緩從從右方的台角上場。這時候，小劇場就是你身後那位穿著汗衫的教練，負責幫你按摩，捏捏你的嘴，提醒你保持冷靜，回想一下我們學過的存活策略。

記住，『長輩也是人』，他的問候不一定帶有惡意，很多時候他可能比你更焦慮，行程比你更滿，甚至得事先花一整天的時間想問題，只為了維持長輩的形象，他們之所以看不出情緒的湧現，純粹是年紀大皮膚比較鬆垮的關係。只要你能做個深呼吸，冷靜以對，時間自然會過去，長輩不會一輩子住你家，很多時候都只是三五分鐘的偵訊，流程走完就解脫了。

認真回應（適用良性、惡性長輩）：

面對良性長輩，請放下心中的壓力，因為這跟連珠炮的問句類型不一樣，只需要回答單純的問題，誠心接受建議就好，不需要角力的對談是最輕鬆的。

面對惡性長輩，讓我們直球對決。他要的很簡單，無非就是找機會酸你，訓訓話，甚至煽動你的情緒，這時請做到不卑不亢，也就是說，「照實回答問題」。沒對象就沒對象，薪水低就薪水低，那又怎樣，讓他知道，你之所以很認真在回答他的問題，是因為把他視為長輩，但不管現況好壞，這都是你自己的人生，而他只是一個不太討喜的臨演。

正經八百的回應，多半會讓對方覺得自討沒趣，既無法抓住你的小辮子，當眾揶揄似乎又有失長輩風範，幾分鐘內就會結束對話。這樣做，既能顧全父母的面子，又不失掉自己的裡子。

必備句型（適用中性、惡性長輩）：

網路上有一拖拉庫聽了自爽但實用性有待商榷的句型，在此提供較中肯的版本：

1.「跟之前差不多吧」

百搭句型首選，不僅能從容應付各種類型，即便放在每個問號後面都毫無違和。

2.「我可能還要再努力一下吧」、「沒辦法，我條件不夠好」等等

示弱句型，一旦願意放下身段使用哀兵政策，通常都能在極短時間內結束對話，甚至換得心靈雞湯一碗，爭取同情分。

3.「是是是，我會參考」

面對「指導型」長輩的必備句型，而且一定要注視對方雙眼，每隔幾秒點一次頭，雖然無法立即結束對話，但至少不用花心思回應。

4.「說得有道理耶」、「表哥這麼厲害喔」等等

面對「愛比較型」長輩的必備句型，既然對方喜歡競價，那就讓他得標，不斷地「褒」他，最好「褒」到他雙腳離地，你就當做在放風箏，賭的就是對方會因為害羞而稍加收斂（當然也有例外）。此類句型一出，印象分數保證加到破錶，但前提是要沉住氣，不能吐。

5.「很難說耶，要看公司/大環境/緣分/其他人決定」

厭世句型，直接把問題推給其他因素，製造一種聽天由命無可奈何的氛圍。只要能做到同一句不斷跳針，就能徹底截斷對話退路，若不想直球對決惡性長輩，這種句型也是解法之一。

反客為主（適用中性長輩）：

不想自曝隱私時，別緊張，因為當你成為被問候的那一方，就等於掌握了套索，只要順著自己的答案，就能巧妙地把繩索套回長輩身上。譬如課業感情類，先用百搭句型回應後，再順勢以「關心」的姿態，將話題轉回對方的子女身上（”我就跟之前差不多吧，那表哥的工作還好嗎？”），如果對方沒有子嗣，那就出賣其它的表兄弟或自己的弟弟吧。

若是事業或家庭類，就把話題轉回長輩年輕的豐功偉業，以「討教」的姿態展開話題（"我們沒有加班費啊，那二伯你們以前會延長工時嗎？"），這尤其適合渴求掌聲的長輩，這樣做不但能延續對話，也能避免一直自我揭露造成尷尬，但若對方不是你想交換生命經驗的對象，就跳過這招吧。



藉故逃脫（適用惡性長輩）：

我承認這是很中二的奧步，連我自己用起來都覺得窩囊，而且逃得了一時逃不了一世，但不想交談也沒關係，畢竟生命中總有連舒伯特也無言以對的時刻。

1.「裝病」

戴口罩，缺點是必須全程戴好戴滿，一往下拉就破功

2.「手機設定鬧鐘 / 請弟弟打給你」

時間一到，就推說不好意思先去回個信件，等下就回來（這句一定要說，除了給對方台階，也讓對方知道你還是重視對話。）

3.「找家人救援」

事先跟媽媽說好，時間一到就拉你去做事，雖然大家都知道你們只是在瞎忙

4.「拼命出公差」

不要放過任何可以離開這個場合的方法，不斷買飲料甜點金紙，就算一直待在廚房也沒關係，但別忘記廚房也是有長輩的，而且戰力更強



轉念心法（適用所有長輩）：

這是強化心理素質最重要的方法，請記住以下幾件事：

1. 面對長輩，不是什麼一生一次的對決，充其量就是幾分鐘的交流。

2. 這些問候，其實也會在其他場合出現，不需要因為過年而妖魔化。

3. 不是他們想跟你聊隱私，而是他們沒有其他話題，畢竟你們真的不熟。

4. 不是所有的長輩都是活屍，你要應付的也許就只有那麼一兩個。

5. 大部分的時候，他們比你更焦慮，他們平常活得好好的，難得過年卻必須面對一群死屁孩，而且對方還用很拙劣的方式敷衍自己。

6. 長輩雖然難纏，但是他們的孩子可能也正遭受我們父母的荼毒，就當贖罪吧！



最後，這份指南的存在目的，不是教你如何避免面對長輩，而是讓你成為一個更酷的長輩。

本文由【臨床心理師的腦中小劇場過年必備 –『長輩問候生存指南』】授權轉載

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