爺爺一跛跛牽電動車「暖警追上霸氣扛車」　還貼心載回家

▲電動車「沒電了！」 警暖心扛上巡邏車載返家。（圖／翻攝畫面，下同）

突發中心／台北報導

一名吳姓老翁日前騎電動車出門，未料行經大安區和平東路與金山南路口時，電動車突然沒電，面對突如奇來的狀況，他完全不知道如何反應，無助地呆立在路旁。這時，幸好邱姓員警立即上前幫忙，並且呼叫所內同仁幫忙，貼心地先將電動車扛上後車廂後，再護送老先生返家。

警方表示，老翁出門時忘記將電動車充飽電就出門，導致行經大安區和平東路與金山南路口時車輛突然沒電，當時正值下班尖峰時段，路上行人擁擠、車輛呼嘯，面對突如奇來的狀況，完全不知道如何反應，呆立在路旁，員警見狀立刻先請他坐上電動車，接著以推行的方式將他護送至對面路口。

▲警找到老爺爺後，立刻將電動車扛上巡邏車。

由於電動車仍然無法啟動，加上老翁走路一拐一拐的行動相當不便，警員便提議派巡邏車將老翁載返家，但老翁一再拒絕並自行離去，後來員警仍不放心，於是騎上機車沿路找尋他的身影，發現正在一跛一跛牽車的老翁，一查詢後發現他離住家仍有兩公里的距離，走路回去需要20分鐘的時間，於是請派出所內備勤同仁開車至現場，將電動車扛上後車廂後，將老翁載至汀洲路住處安全返家。

員警貼心又細心的行為，也讓吳姓老翁頻頻感謝。離去時，員警也提醒老翁外出時要多注意自身安全。

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