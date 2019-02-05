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社會 社會焦點 保障人權

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

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家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲ 吳姓管委會主委「這種人跟張淑晶一樣」被判拘役。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

突發中心／台北報導

新北一名吳姓管委會主委與婦人阿麗（化名）發生糾紛，期間怒罵對方「這種人跟張淑晶一樣，肖查某」，遭阿麗怒告毀謗。台北地院審理後認為，吳男已經貶損到阿麗名譽，因此依公然侮辱罪判拘役50日，如易科罰金5萬元，全案可上訴。

判決書指出，吳姓主委2017年9月28日上午以非社區住戶為由禁止阿麗進入社區，2人隨即爆發口角衝突，驚動住戶報警處理；期間吳姓主委在社區門口不斷大聲咆嘯「妳不要在那邊亂拍喔」、「她就在那起肖」、「告訴你不是發瘋就有用」，結果被對方控告涉嫌侮辱。

▲▼惡房東張淑晶。（圖／東森新聞）

▲惡房東張淑晶。（圖／東森新聞）

吳姓主委在法庭上辯稱，沒有要侮辱阿麗的意思，只是在評論說「這種人跟張淑晶一樣，肖查某」，這是是在評論她的行為，因為對方長期騷擾住戶，拿手機追趕住戶安寧，所以只是針對可受公評的事項進行評論。

法官審理後認為，張淑晶在新聞人物上是「惡房東」，且吳男後續還補上「肖查某」，主觀上自具有貶損人名譽、人格意思，因依公然侮辱罪判拘役50日，如易科罰金5萬元，全案可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：張淑晶,貶損人格,主委,毀謗

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