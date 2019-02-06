FB按讚好無感！女性社群The Wing用「3招打造實體社團」拉近距離

▲女性社群The Wing用3招打造「實體社團」拉近人與人的距離。（示意圖／Pixabay）



文／創新拿鐵．Crystal

我們的生活中，社群網站無所不在。但是，社群網站真的讓我們與朋友間更加親密了嗎？還是網站上的朋友數超過千個，能講心裡話的人不到1個？貼文上的按讚，究竟是一種客套，還是真誠的關心？ 在社群中講錯話，就會被酸民攻擊？

社群網站虛無的互動模式開始讓人厭煩，老派的社交模式重新站上舞台。只是隨著新時代，呈現全新的面貌。

The Wing就是這一波「老派社交」回歸的指標案例。The Wing是美國的一個女性專屬社團兼共同工作空間。它2016年成立，僅僅兩年就吸引了超過6,000人願意繳交一年2350美元（約新台幣7萬元）的高昂年費加入，在候補名單上有將近8,000人等著擠進這個社團。

不僅如此，The Wing至今已經募資高達1.17億美元（約新台幣35億元），投資方不乏頂級創投，或者美國知名企業家：紅杉資本（Sequoia Capital）、WeWork、美國線上（AOL）共同創辦人Steve Case、精品健身房Equinox CEO Harvey Spevak與社群健身SoulCycle創辦人Julie Rice。

通常獲得這種等級投資的公司，要具有規模化、爆炸性成長的潛力，如Facebook。但是一個經營實體的社團間共同工作空間，為何能得到這麼多資本的支持？他的吸引力在哪裡？

創新點：實體社團加共同工作空間，打造生活的「第三空間」。



本文有3大重點：1. 人們期待更深刻的社交模式，而不是虛無的按讚 2. 集多項功能於一體的「第三空間」3. 社團裡的人，決定了社團的質感



1.人們期待更深刻的社交模式，而不是虛無的按讚



曾經風光無限的Facebook在2018年踢到鐵板。不僅負面新聞不斷，許多使用者也開始減少Facebook的使用。無法在社群網站上感受到連結的溫度、Facebook淪為炫耀以及按讚的工具、社群上的你來我往淪為互相攻擊，自由的言論空間反而讓更多人不敢說話…等等的困擾，都代表了如今的使用者開始期待更深刻的社交模式。（同場加映：新年就要斷捨離！看如何戒掉你的「社群上癮症」）

▲對許多人來說，臉書按讚已經越來越無感。（圖／PEXELS）

對深刻社交的需求，加上這兩年美國女性Me Too運動的崛起（編按：針對一系列有權力的男性性侵女性、男女薪資不均等的議題進行的大規模示威運動），讓更多女性意識到需要團結一致、對外發聲，才能讓現狀有所改變。The Wing，正是結合了女性的社交需求以及爭取權利，在這波風口中順勢而起：會員會參加實體活動，會經常性的聚會，而不只是隱身於網路上。會員以在媒體與科技業任職的女性為主，也有醫生、律師、老師、音樂家等，平均年齡34歲。

其實，The Wing的模式在100年前的美國就存在。1910年代到1930年代，許多女性成立社團來凝聚更多人的力量，向政府爭取權益，如：在1920年女性投票權正式通過。社團內的會員不只是朋友，更是革命夥伴。在1930年，光紐約市的女性為主的社團，就超過600個。社團是動員群眾力量的利器，而後因為女性的權益逐漸普及，社團的力量的也慢慢示微。

而到了2016年，講求實體見面的社團再次崛起。只是這次，他們已經比100年前多了更多創新，不只是聚會的場所，也是共同工作空間。如舊金山的The Assembly提供女性專屬的共同工作空間暨聚會、娛樂場所；Double Union提供女性自造者（Maker）工作空間；The Ruby則是針對在藝術與創意領域工作的會員提供共同工作空間。（同場加映：共同工作空間為何這麽紅？解析WeWork真正賺錢的三個方法）

2.集多項功能於一體的「第三空間」



以前講到「第三空間」，人們想到的是星巴克，現在更有可能是像The Wing這種的新型態社團。

The Wing的裝潢從裡到外，很明顯的就看得出為女性族群服務：將近100坪（325平方米）的空間裡，以暖色調裝潢，明亮的像在室內裝潢雜誌上會看到的理想家居，有著長沙發、吧台、髮廊、個人置物間。也因為場景明亮討喜，隨處一拍都是值得上傳分享的照片。

這裡除了是一個女性限定的社團、共同工作空間外，還是一個結合工作、知性、休閒、育兒需求於一體的公共空間。例如：他們與美國知名二手書店Strand合作，提供女性相關或女性作者圖書借閱服務；提供飲料、酪梨吐司等輕食讓忙碌之餘的會員填飽肚子；淋浴間讓運動後的會員煥然一新；會議室與電話間讓會員可以心無旁騖地開會。

▲也有供使用者閱讀的空間 。（示意圖／Pixabay）

另外，The Wing還針對職業女性提供一系列的貼心服務，如化妝品試用、吹頭髮服務，甚至是附帶專業保母的小孩遊戲間，讓職業女性可以一邊專心工作、放心孩子得到最好的照顧。

3. 社團裡的人，決定了社團的質感



但說到底，一個社團的關鍵，硬體、服務都還是其次，關鍵還是會員社群夠不夠有吸引力。畢竟，讓人們願意付錢的，是找多更多跟自己志同道合的人、能夠幫助自己成長的關係，而不是一個充滿酸言酸語的環境。這些，目前的社交網站做不到。

為了篩選更多志同道合的人，The Wing的申請表像是心理測驗加小論文的綜合體：你討厭哪些受大眾歡迎的電視劇？你最近最常重複聽哪首歌？你最欣賞的複雜的女人是誰？你在哪個電視劇角色中看到自己？這些問題，都是讓The Wing更清楚每個申請者的個性，以及他們背後的故事。

另外， 他們定期舉辦頻繁的知性演講、休閒活動，讓會員們有機會有更多對話，更深入的認識彼此、一起成長。如邀請前美國國務卿Hilary Clinton來到The Wing進行訪問（創辦人Audrey Gelman曾為Hilary Clinton的總統競選工作過，也是死忠支持者）；紐約州參議員Kirsten Gillibrand與會員分享美國民主，與女性權益的下一步；跟第三方合作，播放以職業女性為主角的系列女性影展，也有輕鬆地如節慶插花等休閒活動，甚至還有睡衣派對。

▲還會舉辦各種知性活動，如演講、會談等。（示意圖／pixabay）

但更重要的，其實是創辦人的人脈才是真正形塑社團的磁鐵。創辦人Audrey Gelman公關出身，先前參與在Hilary Clinton的競選活動，也與知名女權倡導者、HBO影集 的創作者Lena Dunham私交甚篤。也因為工作、人脈，她與與民主黨女性政治人物、女權主義者間有良好人脈，也吸引諸多投入女性運動的專業人士成為The Wing的會員、投資人，如紅杉資本的合夥人Jess Lee（前Polyvore CEO），積極投入婦女運動的知名演員Kerry Washington。

成立兩年，The Wing如今從紐約下城出發，已經拓展到蘇活區、布魯克林，以及華盛頓、舊金山。建立了品牌忠誠度後，The Wing甚至發行起了自己的雜誌，以及自己的電商——印有The Wing Logo的產品，讓會員成為最佳的品牌代言人。而在融到了大筆資金後，The Wing將要擴展到歐美其他大城市，如洛杉磯、西雅圖、波士頓、芝加哥、倫敦與多倫多。

實體社團開啟的社群新實驗正要展開，或許也象徵人們厭倦了名為社交、實為炫耀的行為，開始反璞歸真的開始。

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參考資料：

1.The Wing: Manhattan’s First All-Female Coworking Space And Social Club

2.The Wing’s Audrey Gelman On Building A Feminist Co-Working Empire

3. Women-only co-working space The Wing is launching an app to help its members stay connected

4. The Wing CEO Audrey Gelman: ‘We want to create a storytelling arc’

