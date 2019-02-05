新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

▲新的一年要有新的規劃。（圖／pixabay）

文／創新拿鐵．Phina

新的一年即將到來，大家開始為明年展開規劃了嗎？在報章雜誌中，總能看到成功人士說自己是順從內心的熱情，才達到現在的成就。職涯顧問也都說，你要先知道自己的熱情所在，才能找到滿意的工作。但是創辦史丹佛最受歡迎的人生規劃課，比爾・柏內特教授卻說：「順從熱情是最糟的人生建議。」

根據史丹佛青少年研究中心主任，威廉・戴蒙的分享，12~26歲的年輕人只有25%的人清楚自己的熱情所在，其餘75%的人卻不清楚。也有研究指出，熱情是在嘗試過後才會出現的東西。因此，設計美好人生需要的不是熱情，而是透過設計思維（Design Thinking）面對沒有標準答案的人生，停止空想，用好奇心探索機會，以行動打造原型，透過失敗、放手、再嘗試的過程，一路前進，設計出屬於自己獨一無二的人生。

本文將介紹史丹佛最受歡迎的人生規劃課程中3大重點，帶你重新思考自己的人生。1. 掙脫重力與船錨，重擬問題。2. 透過不同工具，規劃史詩般的奧德賽旅程。3. 打造原型，在失敗中前進，才能少走冤枉路。

創新點：人終其一生都在尋找熱情所在，但命運掌握在自己手中，只有成為自己的人生設計師，才能少走冤枉路，重新活出生命價值。

1.掙脫重力與船錨，重擬問題



人生旅程上，你我可能都曾陷入重力問題或船錨問題，卻從不自覺。重力問題（Gravity Problem），指的是既存事實，無法對之採取任何行動，若是被視為要解決的問題，人們只會撞得頭破血流，卻沒有任何改變。例如，「我想輕鬆騎腳踏車上陡坡，但是重力不肯離開我，我需要解決把重力拿走的問題。」這就是陷入重力問題的泥沼，想解決一個不可能被解決的問題。面對重力問題，必須先接受這是無法改變的事實，並換由情境角度切入，找出能行動的面向，來重擬問題，「我想輕鬆騎腳踏車上陡坡，專業腳踏車能減輕我的負擔，我該去哪裡得到專業腳踏車？」

船錨問題(Anchor Problem)是指太快跳進一個解決方案，且深信不疑這是唯一的解決方案，並拒絕任何其他可能方案。例如，在文理學院擔任社會學教授的梅蘭妮，想提倡社會創新這個驚豔的想法，她決定要成立社會創新學院，並開始著手募款。然而募款專案進行了2年卻沒有太大的進展，梅蘭妮感到沮喪與無助。在得到改用設計思維進行思考的建議後，梅蘭妮重擬問題，放下成立學院的解決方案，決定改由「以社會創新為主題的宿舍」為提倡社會創新的第一步。後來，這個宿舍成立為學院帶來永續的社會創新影響。船錨問題的本質是人們明知此方案不可行，但是因為不肯放棄之前投資的成本，或是害怕換了方案還是失敗，才緊抓唯一的解法不放。面對船錨問題，設計師會藉由打造原型來嘗試各種可能的方案，在失敗中前進，把問題聚焦到真正能被解決的方案上。

面對卡住停滯不前的狀況，設計師通常會重擬問題，確認自己正在解決的問題是應該且能夠被解決的問題。抱持開放的態度，退一步檢視自己的偏見，開啟其他可能解決方案的可能性。這樣重擬問題能幫助問對問題，跟解決問題，在人生規劃中是很重要的一部份。

2.透過不同工具，規劃史詩般的奧德賽旅程



比爾・柏內特說：「越多想法越能讓你做出更好的選擇。絕對不要直接立刻採用你想到的第一個想法，那通常是最差的。因為那是大腦不想努力工作而敷衍提出的解決方法」設計師在發想點子的時候，會利用許多工具來激發出大腦無窮的潛力與創意。

首先，利用儀表板確認自己現在的狀態，包括了工作/遊戲/愛/健康，知道自己在哪裡，才能定義問題，也是旅程的起點。接著找一個羅盤指引方向，一致的工作觀與人生觀會是那顆北極星，指引你前進。花1小時，分別寫下你的工作觀與人生觀，去觀察並確認兩者相輔相成。但是，這顆北極星不是永遠不變的，建議每年從新校準一次。

▲可以用儀表板確認自己的狀態。（圖／pixabay）

再來是觀察自己的行為，藉由「好時光日誌」找出能讓自己充滿樂趣的活動。好時光日誌以一週週期，觀察平日主要進行的活動，並記錄從事每個活動時候的（1）投入程度，（2）精力消耗。投入程度即是專注程度，其最大值就是進入「心流（Flow）」，那是進入一個全神貫注，感覺欣喜，心靈澄淨且平靜的狀態，通常會忘卻時間的存在。精力消耗即是活力的需要量，活力充沛是最理想的狀態。但是從事某些活動可能會吸光你的精力，因此，必須找出原因並想辦法改善。因為要從精疲力竭的狀態恢復會需要更多的時間。

藉由以上工具更加了解自己後，請替自己未來五年的人生想出三種不同的計劃，稱之為奧德賽計劃（Odyssey Plan）。第一種計劃是目前人生的延伸。例如，商管研究所畢業，曾在快速消費品公司實習一年的Jack，決定要在快速消費品產業擔任儲備幹部作為第一份工作。第二種計劃是，當第一個計劃發生變化時，調整後的人生。例如，Jack遇到畢業那年快速消費品產業不招募儲備幹部，他會選擇發揮商管專長，應徵科技業的產品經理。第三種是不考慮任何限制，你想擁有的人生。例如：Jack想組搖滾樂團，成為搖滾巨星。

▲善用工具更加了解自己後，請替自己未來五年的人生想出三種不同的計劃。（圖／PEXELS）

3.打造原型，在失敗中前進，才能少走冤枉路



當設計師發想出數種方案後，便會開始大量打造原型（Building the prototypes）。請注意，不是一個原型，而是大量的原型。在找到滿意的結果之前，你必須藉由大量的原型，找到問題，拋棄偏見，藉由不停地嘗試與修改為解決方案帶來動能，並找到正確前進的方向。打造原型能讓設計師快速地嘗試各種可能性，快速地失敗，快速地改進，在失敗中前進，不用花太多時間跟精力走冤枉路。

打造原型有兩種方法，（1）生命設計訪談。尋找那些正過著你渴求職涯的人，去問他們問題，去聆聽他們的故事。你的一天怎麼過？你怎麼開始這個工作的？比爾・柏內特說：「儘管問，不要害怕，人們是喜歡感受到自己是能幫上忙的。」但是要注意，不要讓對方覺得你是想要面試工作，雖然很多時候你會因此而得到工作機會。（2）原型體驗。例如參與無酬專案，藉由親身體驗確認這是否是適合自己的方案。避免發生梭哈手上所有籌碼，卻發現不如自己想像的美好，或是根本不適合。藉由訪談得到資料，透過體驗真是感受，你將能發現自己的偏見、也能偷窺未來。

▲每個人都可以是自己的人生設計師。（圖／pixabay）

設計師熱愛問題，他們喜歡問問題，喜歡解決問題。每個產品的設計原點都來自問題，因為想隨時聽音樂，但隨身扛著播放機器太麻煩，才有了MP3的發明。設計師熱愛動手做，不喜歡空想。藉著打造原型，從不斷的試誤中發現更多可能性，找到正確的前進方向。設計師面對的問題，通常沒有前例可循，沒有明確的終點，也沒有單一解答。這不就是人生嗎？沒有標準答案，沒有腳本、沒辦法彩排、每場都是首演的人生，正是典型的設計問題。運用設計思維妥善設計人生，將能開創人生無限的創意與生產力。不要再困在找尋熱情的泥沼中，變身成為自己的人生設計師吧！

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參考資料：

1.Stanford d.school’s Bill Burnett thinks that “following your passion” is terrible life advice

2.Can design thinking transform your career

3.Want to Find Fulfillment at Last? Think Like a Designer

4.How to Make Better Life Decisions through Design Thinking and Prototyping

5.《做自己的生命設計師》

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