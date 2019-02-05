　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／創新拿鐵）

▲新的一年要有新的規劃。（圖／pixabay）

文／創新拿鐵．Phina

新的一年即將到來，大家開始為明年展開規劃了嗎？在報章雜誌中，總能看到成功人士說自己是順從內心的熱情，才達到現在的成就。職涯顧問也都說，你要先知道自己的熱情所在，才能找到滿意的工作。但是創辦史丹佛最受歡迎的人生規劃課，比爾・柏內特教授卻說：「順從熱情是最糟的人生建議。」

根據史丹佛青少年研究中心主任，威廉・戴蒙的分享，12~26歲的年輕人只有25%的人清楚自己的熱情所在，其餘75%的人卻不清楚。也有研究指出，熱情是在嘗試過後才會出現的東西。因此，設計美好人生需要的不是熱情，而是透過設計思維（Design Thinking）面對沒有標準答案的人生，停止空想，用好奇心探索機會，以行動打造原型，透過失敗、放手、再嘗試的過程，一路前進，設計出屬於自己獨一無二的人生。

本文將介紹史丹佛最受歡迎的人生規劃課程中3大重點，帶你重新思考自己的人生。1. 掙脫重力與船錨，重擬問題。2. 透過不同工具，規劃史詩般的奧德賽旅程。3. 打造原型，在失敗中前進，才能少走冤枉路。

創新點：人終其一生都在尋找熱情所在，但命運掌握在自己手中，只有成為自己的人生設計師，才能少走冤枉路，重新活出生命價值。

1.掙脫重力與船錨，重擬問題

人生旅程上，你我可能都曾陷入重力問題或船錨問題，卻從不自覺。重力問題（Gravity Problem），指的是既存事實，無法對之採取任何行動，若是被視為要解決的問題，人們只會撞得頭破血流，卻沒有任何改變。例如，「我想輕鬆騎腳踏車上陡坡，但是重力不肯離開我，我需要解決把重力拿走的問題。」這就是陷入重力問題的泥沼，想解決一個不可能被解決的問題。面對重力問題，必須先接受這是無法改變的事實，並換由情境角度切入，找出能行動的面向，來重擬問題，「我想輕鬆騎腳踏車上陡坡，專業腳踏車能減輕我的負擔，我該去哪裡得到專業腳踏車？」

船錨問題(Anchor Problem)是指太快跳進一個解決方案，且深信不疑這是唯一的解決方案，並拒絕任何其他可能方案。例如，在文理學院擔任社會學教授的梅蘭妮，想提倡社會創新這個驚豔的想法，她決定要成立社會創新學院，並開始著手募款。然而募款專案進行了2年卻沒有太大的進展，梅蘭妮感到沮喪與無助。在得到改用設計思維進行思考的建議後，梅蘭妮重擬問題，放下成立學院的解決方案，決定改由「以社會創新為主題的宿舍」為提倡社會創新的第一步。後來，這個宿舍成立為學院帶來永續的社會創新影響。船錨問題的本質是人們明知此方案不可行，但是因為不肯放棄之前投資的成本，或是害怕換了方案還是失敗，才緊抓唯一的解法不放。面對船錨問題，設計師會藉由打造原型來嘗試各種可能的方案，在失敗中前進，把問題聚焦到真正能被解決的方案上。

面對卡住停滯不前的狀況，設計師通常會重擬問題，確認自己正在解決的問題是應該且能夠被解決的問題。抱持開放的態度，退一步檢視自己的偏見，開啟其他可能解決方案的可能性。這樣重擬問題能幫助問對問題，跟解決問題，在人生規劃中是很重要的一部份。

2.透過不同工具，規劃史詩般的奧德賽旅程

比爾・柏內特說：「越多想法越能讓你做出更好的選擇。絕對不要直接立刻採用你想到的第一個想法，那通常是最差的。因為那是大腦不想努力工作而敷衍提出的解決方法」設計師在發想點子的時候，會利用許多工具來激發出大腦無窮的潛力與創意。

首先，利用儀表板確認自己現在的狀態，包括了工作/遊戲/愛/健康，知道自己在哪裡，才能定義問題，也是旅程的起點。接著找一個羅盤指引方向，一致的工作觀與人生觀會是那顆北極星，指引你前進。花1小時，分別寫下你的工作觀與人生觀，去觀察並確認兩者相輔相成。但是，這顆北極星不是永遠不變的，建議每年從新校準一次。

▲▼ 。（圖／創新拿鐵）

▲可以用儀表板確認自己的狀態。（圖／pixabay）

再來是觀察自己的行為，藉由「好時光日誌」找出能讓自己充滿樂趣的活動。好時光日誌以一週週期，觀察平日主要進行的活動，並記錄從事每個活動時候的（1）投入程度，（2）精力消耗。投入程度即是專注程度，其最大值就是進入「心流（Flow）」，那是進入一個全神貫注，感覺欣喜，心靈澄淨且平靜的狀態，通常會忘卻時間的存在。精力消耗即是活力的需要量，活力充沛是最理想的狀態。但是從事某些活動可能會吸光你的精力，因此，必須找出原因並想辦法改善。因為要從精疲力竭的狀態恢復會需要更多的時間。

藉由以上工具更加了解自己後，請替自己未來五年的人生想出三種不同的計劃，稱之為奧德賽計劃（Odyssey Plan）。第一種計劃是目前人生的延伸。例如，商管研究所畢業，曾在快速消費品公司實習一年的Jack，決定要在快速消費品產業擔任儲備幹部作為第一份工作。第二種計劃是，當第一個計劃發生變化時，調整後的人生。例如，Jack遇到畢業那年快速消費品產業不招募儲備幹部，他會選擇發揮商管專長，應徵科技業的產品經理。第三種是不考慮任何限制，你想擁有的人生。例如：Jack想組搖滾樂團，成為搖滾巨星。

▲▼ 。（圖／創新拿鐵）

▲善用工具更加了解自己後，請替自己未來五年的人生想出三種不同的計劃。（圖／PEXELS）

3.打造原型，在失敗中前進，才能少走冤枉路

當設計師發想出數種方案後，便會開始大量打造原型（Building the prototypes）。請注意，不是一個原型，而是大量的原型。在找到滿意的結果之前，你必須藉由大量的原型，找到問題，拋棄偏見，藉由不停地嘗試與修改為解決方案帶來動能，並找到正確前進的方向。打造原型能讓設計師快速地嘗試各種可能性，快速地失敗，快速地改進，在失敗中前進，不用花太多時間跟精力走冤枉路。

打造原型有兩種方法，（1）生命設計訪談。尋找那些正過著你渴求職涯的人，去問他們問題，去聆聽他們的故事。你的一天怎麼過？你怎麼開始這個工作的？比爾・柏內特說：「儘管問，不要害怕，人們是喜歡感受到自己是能幫上忙的。」但是要注意，不要讓對方覺得你是想要面試工作，雖然很多時候你會因此而得到工作機會。（2）原型體驗。例如參與無酬專案，藉由親身體驗確認這是否是適合自己的方案。避免發生梭哈手上所有籌碼，卻發現不如自己想像的美好，或是根本不適合。藉由訪談得到資料，透過體驗真是感受，你將能發現自己的偏見、也能偷窺未來。

▲▼ 。（圖／創新拿鐵）

▲每個人都可以是自己的人生設計師。（圖／pixabay）

設計師熱愛問題，他們喜歡問問題，喜歡解決問題。每個產品的設計原點都來自問題，因為想隨時聽音樂，但隨身扛著播放機器太麻煩，才有了MP3的發明。設計師熱愛動手做，不喜歡空想。藉著打造原型，從不斷的試誤中發現更多可能性，找到正確的前進方向。設計師面對的問題，通常沒有前例可循，沒有明確的終點，也沒有單一解答。這不就是人生嗎？沒有標準答案，沒有腳本、沒辦法彩排、每場都是首演的人生，正是典型的設計問題。運用設計思維妥善設計人生，將能開創人生無限的創意與生產力。不要再困在找尋熱情的泥沼中，變身成為自己的人生設計師吧！

訂閱《創新拿鐵電子報》，聽王文華分析如何把企業的創新做法，應用在個人的職場與生活

加入《創新拿鐵Line好友》自動收到新文章！（ID：@startuplatte）

參考資料：
1.Stanford d.school’s Bill Burnett thinks that “following your passion” is terrible life advice

2.Can design thinking transform your career

3.Want to Find Fulfillment at Last? Think Like a Designer

4.How to Make Better Life Decisions through Design Thinking and Prototyping

5.《做自己的生命設計師》

推薦閱讀：
1.台灣人才怎麼找到國際工作？從「弱連結」開始

2.用「設計思維」玩轉「精實創業」，新創團隊你的第一步要從這裡開始！

3.如何寫好一封信？創投公司Y Combinator教你與貴人溝通3大原則

ET快訊
公婆「變態霸凌」逼生第三胎　除夕還嗆親家..媳忍3年大爆發
首次半小時抽完60支籤擲嘸筊！南鯤鯓代天府宣布今年沒國運籤
夫手機半夜狂響是「老婆」傳親密照！正宮被吵醒一看氣歪

關鍵字：創新拿鐵,史丹佛,熱情,規劃

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

影／年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

影／尾牙發「百萬紅包」！第一道菜「1人1疊千元鈔」　她爽拍照PO網...下秒悲劇

右半身肌萎50年！他親縫「手工傘」維生...領殘障手冊：補助留給更需要的人

93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

專訪／表特爆紅金鐘廣播主持人「三三」　全國走透透打破「花瓶印象」

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

專訪／表特爆紅金鐘廣播主持人「三三」　全國走透透打破「花瓶印象」

春節才過一半就胖了？想要「坐著瘦、躺著瘦」　醫師教你戰勝體脂肪3招

又是女兒！公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

爽窩熱敷墊得注意溫度、時間　小心寶貝汪喵「一起燒焦」

春節機場單日出入境破13萬人　桃機列3大安檢注意事項

老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

連刮18張中15！桃園新婚夫一看「是100萬」傻住　家人震驚...狂數幾個0

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝　網直呼：神預言

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

過年迎戰夫家25組大家庭！　「嫁入22年認不出長輩」狂被念…老公反應讓她心寒

蔡英文跟「迷你廚師」做菜 　私房食譜曝光

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

排旋轉蓮花、「春福」等字　央視春晚2萬人共演「少林魂」

電商世代前進義烏　00後台青林柏翰：有種往前衝的氛圍

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

第1個2000萬刮出啦！女刮完..

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句..

前男友都包1萬！女：過完年就分

他連刮8張2000元虧爆！下張..

要求6600紅包給爸媽　男溫柔..

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開..

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻..

他驚「台北女生比較美」老司機說..

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出..

豬年4大生肖狂吸金！第一名打牌..

鄰居狂酸女兒賠錢！煞氣妹反擊被..

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

忌催人起床！大年初一12大禁忌

更多熱門

相關新聞

4個問題決定如何把握這一年

年終到位、新的一年又要來臨，是否浮現出想轉職的心態？想審視新一年的未來職涯，就趁這時好好回想，2018年究竟在工作上獲得什麼？我是否要繼續下去？有建議表示問自己以下4個問題，有助於幫你釐清思緒，好好決定新的一年是否能航向偉大的航道。

過年被問何時結婚　用4種巧擊退親友

過年被逼問何時結婚！4招殺爆親戚

IG創辦人：機會是留給「還沒」準備好的人

辦護照便民　花蓮規劃收件後代送代領

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面