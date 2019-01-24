防搶演練太逼真　民眾在臉書社群熱烈討論

▲台南市警新營分局結合鹽水區「茄苳腳郵局」，實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒闖入後，喝令行員交付現金，警方接收郵局觸按警鈴通報後，迅速逮捕搶匪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，台南市警新營分局為確保春節假期治安平穩，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，結合鹽水區「茄苳腳郵局」，實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒闖入後，喝令行員交付現金，警方接收郵局觸按警鈴通報後，立即發布線上攔截圍捕，迅速逮捕搶匪。

1月23日下午2時，新營分局2名員警飾演歹徒，其中1員持槍衝入鹽水區茄苳腳郵局，客戶及行員忙於辦理各項存提款業務，未意識到歹徒進入，搶匪突然拿出預藏之手槍，並高喊「不許動」、「把錢拿出來」，行員顧及客戶及行員安全，不敢反抗，櫃檯上20萬元現金遭歹徒強行取走後。

行員迅速按下警民連線通報系統並打電話報案，勤務中心獲報後立即以無線電通報轄內各所線上巡邏員警馳赴各攔截圍捕點實施攔查，於下午2時30分在鹽水區台19線厚生橋前順利查獲犯嫌2人，並當場起出作案用手槍、西瓜刀各1支、贓車1輛及贓款20萬元，迅速偵破本案，圓滿達成任務。在演練過程中一度有路過郵局的民眾誤以為是真搶劫，在臉書社團上發文引起民眾關注討論，也成為另類防搶宣導。

年節將至，新營分局分局長李名昌呼籲民眾存領現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護送現金返家。若不幸遇到搶案，切記要保持冷靜，務必記住歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號，並立即報警以啟動圍捕機制追緝嫌犯，達到警民合作，共同打擊犯罪之效果。