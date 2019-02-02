機會是留給「還沒」準備好的人！IG創辦人教我們創造好機會的「5分鐘法則」

▲機會是留給「還没」準備好的人。（示意圖／pixabay）

文／創新拿鐵．Hayden

成功人士的命不一定比較好，但運氣肯定比別人佳，因為他們有不想告訴你的造運秘訣。例如，機會是留給「還没」準備好的人，用5分鐘開始做大事，以及不必隱藏嫉妒心等，都顛覆大眾的思維。只要你學會了這五個方法，相信必能在新的一年，「豬」事順遂，五福臨門。

創新點：機會是留給「還没」準備好的人，如果有完全把握才去做，那沒有幾件事可以做得成。

本文5大重點：1. 機會是留給「還没」準備好的人。2.用「5分鐘法則」開始做大事。3.先解決困難的事情。4.用運動製造運氣。5.適度的嫉妒是好事。

「命」是天生的，例如有人是含金湯匙出生，這是無法改變的事實。但「運」是後天的，可以藉由努力讓它變得更好。許多人認為成功人士一定是比別人幸運，其實不然，他們只不過是比別人懂得製造更多機會，然後把握機會，進而創造出屬於自己的運氣罷了。

創新拿鐵在「成功要靠運氣，而運氣是可以製造的！史丹佛教授：做這3件事情，就可以創造好運！」的這篇文章裡，已經告訴大家製造好運氣的3種方法。現在，創新拿鐵蒐集了更多這方面的資料，要讓大家在歲末年初脫胎換骨，搖身一變，成為集好運於一身的幸運兒。

1.機會是留給「還没」準備好的人



有句話說：「機會是留給準備好的人」，很多人準備好了才會開始行動，但成功人士勇於嘗試，不會等準備好了才開始行動，對他們而言，機會是留給還没準備好的人。

2016年1月，台北市長柯文哲先生完成了一天内從台北騎單車到高雄，總共380公里的挑戰，面對媒體詢問做了什麼準備，這位56歲的「阿北」在臉書中說：「如果有完全把握才去做，那沒有幾件事可以做得成。不管會不會成功，只要開始做，就有一半的機會成功。面對困難，應該要問『怎麼做到？』不怕失敗，才有機會成功。成功和失敗唯一的差別，就是意志力而已。」

2018年8月，阿里巴巴集團創辦人馬雲前往非洲考查，在南非金山大學發表演說表示，企業家不會在一切都準備就緒之後才開始行動，因為覺得準備好了才行動，時機上已經晚了。因此馬雲說：「此時不做，更待何時」(If not now, when?)

所以，機會是留給勇於嘗試，大膽行動的人。凡事去做了才有機會，當機會多了，碰到好運氣的次數才會增加。但許多人仍會用「準備好了，再開始行動」做為拖延的藉口，Instagram共同創辦人凱文•西斯特羅姆(Kevin Systrom)教我們可以用「5分鐘法則」來改變拖延的習慣。

▲IG創辦人凱文西斯特羅姆（Kevin Systrom）。（圖／美聯社）

2.用「5分鐘法則」開始做大事



對多數人而言，「5分鐘」做不了什麼事情，不如拿來上網或隨便打發。但西斯特羅姆卻覺得「5分鐘」很好用，可以克服對夢想及重要計畫起頭的恐懼，改變拖延的習慣。他說：「如果你不想做某件事，就跟自己約定，做5分鐘就好。等5分鐘過後，你可能已將整件事做完了。」而西斯特羅姆的這套法則，其實有一些科學根據。

首先，我們通常因為害怕失敗，所以拖延重要事情。例如寫小說是你的夢想，但你怕做不到，所以一直沒有開始。如何克服？就從每次寫5分鐘開始，將大計畫拆成小細步，壓力就不會那麼大。(延伸閱讀：為什麼瘦身很難成功？學外語常半途而廢？史丹佛大學教授教我們用「頭輕腳重」達成目標，克服「虎頭蛇尾」的人性弱點)

雖然「萬事起頭難」，但起步之後，通常就會覺得事情没有想像中困難。與其不斷在拖延中自責，不如早點起個頭，讓自己覺得已在進行中。心理學有個「蔡氏效應(Zeigarnik Effect)」，意指相較於已經完成的工作，人們比較容易記得未完成，或被打斷的工作。所以如果把事情放入「待辦清單(To-Do List)，會讓你覺得對事情已經有了交待而一直放著。但如果先花「5分鐘」將事情起個頭，你就會一直記得這件事情，它被完成的機會也會增加。

▲花5分鐘開始做事，才有成功的可能。（示意圖／pixabay）

3.先解決困難的事情



很多人事情喜歡選容易的先做，問題挑容易的先解決，把困難的留在最後，以免一開始就踢到「鐵板」，讓事情做不下去。但成功人士喜歡一開始就處理最棘手的挑戰和問題，因為此時腦力與能量都處於最佳狀態，有助於解決最棘手的問題，並感受最佳的成就感。等到進行到尾聲時，精神可能已感疲憊，資源可能即將用盡，此時再來處理容易及細微的部分，例如回應電子郵件和電話等，便能將一天的工作整個完成。

有時候，生活中的小問題也可能是最難解決的部分，但小問題的創新解決方案可能就是一個突破性的產品開發(延伸閱讀：把客廳變成伸展台！讓孩子當模特兒！這位因為買童裝而傷腦筋的媽媽，改變了無數家庭的客廳和衣櫥)。例如，手機約會軟體Tinder的創辧人Sean Rad因為個性害羞，不善交際，所以想發明一種不需要講出來，也能知道附近有誰會喜歡他的產品。而電腦公司Intuit的創辦人Scott Cook，則是聽到配偶抱怨報稅複雜，才想到用會計軟體幫大家快速解決稅務問題。

對成功人士而言，抱怨之所在，就是商機之所在，如何把抱怨變成機會，有2個步驟。首先，自問這些問題會帶給你哪些不便，心裡先想一個覺得可以解決的方案。然後，仔細觀察周遭的人(家人、朋友、同事、或櫃台店員)是否也有同樣困擾，瞭解他們嘗試過什麼解決方案，以及願意付多少費用解決。等這些資料都蒐集差不多了，大概就可以判斷抱怨是否足以成為商機了。

▲先把困難的事解決，才能有精力完成後續的事。（示意圖／pixabay）

4.用運動製造運氣



有没有注意到，運動和運氣都有一個「運」字，因為運動也能製造運氣。在運動時，身體會分泌快樂的腦內啡，讓自己心情愉快。而心情愉快，神清氣爽是好運氣的先決條件。你有看過一個人心情不好，臭著臉時，還說他運氣好的嗎？

很多人說自己忙，找不出時間運動，但每個人都有24小時，如何善用才是重點。我有同事選擇在午休時上健身房運動，而你也可以利用零碎時間游泳、紓壓，或單純只是飯後在路上散步，都能達到運動的效果。

如果是經常在各地洽公的商旅人士，則可以利用導覽軟體，找出住宿附近最佳的戶外公園或跑步路徑。例如戶外運動網站Hike & Cycle在2018年比較了28款App後，推薦Maps 3D Pro是最佳的導覽工具。它適用單車、雪板或健行等運動，不僅能用GPS規畫紀錄路徑，而且還能離線使用。

運動也是暫時擺脫忙碌，放鬆自己的好方法。如果一直處於繁忙狀況，則很難發現機會就在身旁。趁運動時放空雜念，專注當下，經常就會突發奇想，冒出好點子。2014年史丹佛大學的研究就指出散步不但能集中思維，想出問題的答案，還能擴大思維，激發無限創意。而荷蘭萊頓大學的研究也指出每週運動3至4次，對我們集中思維，解決問題很有幫助。

▲運動也是成功的要訣之一。（示意圖／Pixabay）

5.適度的嫉妒是好事



從小，我們的道德教育就教導我們要心胸寬大，可以羨慕，但不要嫉妒。所以只要有一絲嫉妒心浮現，我們總想盡力掩飾。但羨慕與嫉妒其實是一體兩面，彼此交替出現，都能成為我們追求理想的方向與動力，但嫉妒帶有負面情緒，會讓人更想擺脫困境。因此只要經過適當控制，嫉妒的力量就能轉為更積極的作為。

首先，找出嫉妒的原因，是別人擁有你所想得到的(例如升遷)，還是對方威脅到你所擁有的(例如你的職位)。然後，集中力量在你最在意的領域上，提升這方面的績效。同時，要不斷提醒自己也有很多強項及成功之處，除了能肯定自己外，也能減少對別人的憎恨。

嫉妒的對象通常是周遭的朋友，例如2012年倫敦奧運女子體操比賽，當時世界排名第一的體操選手Jordyn Weinbor和她的好朋友Aly Raisman都是美國隊成員。Weinbor本來對個人全能項目志在必得，但卻在準決賽時成績被Raisman超越而無緣晉級，當時Weinbor的挫折神情及想要擺脫的嫉妒溢於顏表。而她最後也重新振作，將嫉妒化為力量，轉為支持她的隊友，協助美國隊成功贏得了團隊項目的金牌，也獲得了更多掌聲。

看完本文，你是否覺得成功人士的思維的確是與眾不同？而這也是成功屬於少數人的原因。只要有心，從現在開始力行本文五大造運技巧：遇事不拖延，用5分鐘法則克服起頭的心理障礙，並先做困難的事情，過程中保持運動，將嫉妒轉為追求成功的力量，相信就能和他們一樣，製造機會，創造運氣，率先把握成功的契機。

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參考資料：

1. Here’s How Highly Successful People Generate Their Own Good Luck

2. 夢想，出發｜2016一日雙城

3. Six takeaways from Jack Ma and his speech to African tech entrepreneurs

4. Instagram Founder Kevin Systrom’s 5-Minute Cure for Procrastination

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