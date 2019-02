機會是留給「還沒」準備好的人！IG創辦人教我們創造好機會的「5分鐘法則」

▲機會是留給「還没」準備好的人。(示意圖/pixabay)

成功人士的命不一定比較好,但運氣肯定比別人佳,因為他們有不想告訴你的造運秘訣。例如,機會是留給「還没」準備好的人,用5分鐘開始做大事,以及不必隱藏嫉妒心等,都顛覆大眾的思維。只要你學會了這五個方法,相信必能在新的一年,「豬」事順遂,五福臨門。

創新點:機會是留給「還没」準備好的人,如果有完全把握才去做,那沒有幾件事可以做得成。

本文5大重點:1. 機會是留給「還没」準備好的人。2.用「5分鐘法則」開始做大事。3.先解決困難的事情。4.用運動製造運氣。5.適度的嫉妒是好事。

「命」是天生的,例如有人是含金湯匙出生,這是無法改變的事實。但「運」是後天的,可以藉由努力讓它變得更好。許多人認為成功人士一定是比別人幸運,其實不然,他們只不過是比別人懂得製造更多機會,然後把握機會,進而創造出屬於自己的運氣罷了。

創新拿鐵在「成功要靠運氣,而運氣是可以製造的!史丹佛教授:做這3件事情,就可以創造好運!」的這篇文章裡,已經告訴大家製造好運氣的3種方法。現在,創新拿鐵蒐集了更多這方面的資料,要讓大家在歲末年初脫胎換骨,搖身一變,成為集好運於一身的幸運兒。

1.機會是留給「還没」準備好的人



有句話說:「機會是留給準備好的人」,很多人準備好了才會開始行動,但成功人士勇於嘗試,不會等準備好了才開始行動,對他們而言,機會是留給還没準備好的人。

2016年1月,台北市長柯文哲先生完成了一天内從台北騎單車到高雄,總共380公里的挑戰,面對媒體詢問做了什麼準備,這位56歲的「阿北」在臉書中說:「如果有完全把握才去做,那沒有幾件事可以做得成。不管會不會成功,只要開始做,就有一半的機會成功。面對困難,應該要問『怎麼做到?』不怕失敗,才有機會成功。成功和失敗唯一的差別,就是意志力而已。」

2018年8月,阿里巴巴集團創辦人馬雲前往非洲考查,在南非金山大學發表演說表示,企業家不會在一切都準備就緒之後才開始行動,因為覺得準備好了才行動,時機上已經晚了。因此馬雲說:「此時不做,更待何時」(If not now, when?)

所以,機會是留給勇於嘗試,大膽行動的人。凡事去做了才有機會,當機會多了,碰到好運氣的次數才會增加。但許多人仍會用「準備好了,再開始行動」做為拖延的藉口,Instagram共同創辦人凱文•西斯特羅姆(Kevin Systrom)教我們可以用「5分鐘法則」來改變拖延的習慣。

▲IG創辦人凱文西斯特羅姆(Kevin Systrom)。(圖/美聯社)

2.用「5分鐘法則」開始做大事



對多數人而言,「5分鐘」做不了什麼事情,不如拿來上網或隨便打發。但西斯特羅姆卻覺得「5分鐘」很好用,可以克服對夢想及重要計畫起頭的恐懼,改變拖延的習慣。他說:「如果你不想做某件事,就跟自己約定,做5分鐘就好。等5分鐘過後,你可能已將整件事做完了。」而西斯特羅姆的這套法則,其實有一些科學根據。

首先,我們通常因為害怕失敗,所以拖延重要事情。例如寫小說是你的夢想,但你怕做不到,所以一直沒有開始。如何克服?就從每次寫5分鐘開始,將大計畫拆成小細步,壓力就不會那麼大。(延伸閱讀:為什麼瘦身很難成功?學外語常半途而廢?史丹佛大學教授教我們用「頭輕腳重」達成目標,克服「虎頭蛇尾」的人性弱點)

雖然「萬事起頭難」,但起步之後,通常就會覺得事情没有想像中困難。與其不斷在拖延中自責,不如早點起個頭,讓自己覺得已在進行中。心理學有個「蔡氏效應(Zeigarnik Effect)」,意指相較於已經完成的工作,人們比較容易記得未完成,或被打斷的工作。所以如果把事情放入「待辦清單(To-Do List),會讓你覺得對事情已經有了交待而一直放著。但如果先花「5分鐘」將事情起個頭,你就會一直記得這件事情,它被完成的機會也會增加。

▲花5分鐘開始做事,才有成功的可能。(示意圖/pixabay)

3.先解決困難的事情



很多人事情喜歡選容易的先做,問題挑容易的先解決,把困難的留在最後,以免一開始就踢到「鐵板」,讓事情做不下去。但成功人士喜歡一開始就處理最棘手的挑戰和問題,因為此時腦力與能量都處於最佳狀態,有助於解決最棘手的問題,並感受最佳的成就感。等到進行到尾聲時,精神可能已感疲憊,資源可能即將用盡,此時再來處理容易及細微的部分,例如回應電子郵件和電話等,便能將一天的工作整個完成。

有時候,生活中的小問題也可能是最難解決的部分,但小問題的創新解決方案可能就是一個突破性的產品開發(延伸閱讀:把客廳變成伸展台!讓孩子當模特兒!這位因為買童裝而傷腦筋的媽媽,改變了無數家庭的客廳和衣櫥)。例如,手機約會軟體Tinder的創辧人Sean Rad因為個性害羞,不善交際,所以想發明一種不需要講出來,也能知道附近有誰會喜歡他的產品。而電腦公司Intuit的創辦人Scott Cook,則是聽到配偶抱怨報稅複雜,才想到用會計軟體幫大家快速解決稅務問題。

對成功人士而言,抱怨之所在,就是商機之所在,如何把抱怨變成機會,有2個步驟。首先,自問這些問題會帶給你哪些不便,心裡先想一個覺得可以解決的方案。然後,仔細觀察周遭的人(家人、朋友、同事、或櫃台店員)是否也有同樣困擾,瞭解他們嘗試過什麼解決方案,以及願意付多少費用解決。等這些資料都蒐集差不多了,大概就可以判斷抱怨是否足以成為商機了。

▲先把困難的事解決,才能有精力完成後續的事。(示意圖/pixabay)

4.用運動製造運氣



有没有注意到,運動和運氣都有一個「運」字,因為運動也能製造運氣。在運動時,身體會分泌快樂的腦內啡,讓自己心情愉快。而心情愉快,神清氣爽是好運氣的先決條件。你有看過一個人心情不好,臭著臉時,還說他運氣好的嗎?

很多人說自己忙,找不出時間運動,但每個人都有24小時,如何善用才是重點。我有同事選擇在午休時上健身房運動,而你也可以利用零碎時間游泳、紓壓,或單純只是飯後在路上散步,都能達到運動的效果。

如果是經常在各地洽公的商旅人士,則可以利用導覽軟體,找出住宿附近最佳的戶外公園或跑步路徑。例如戶外運動網站Hike & Cycle在2018年比較了28款App後,推薦Maps 3D Pro是最佳的導覽工具。它適用單車、雪板或健行等運動,不僅能用GPS規畫紀錄路徑,而且還能離線使用。

運動也是暫時擺脫忙碌,放鬆自己的好方法。如果一直處於繁忙狀況,則很難發現機會就在身旁。趁運動時放空雜念,專注當下,經常就會突發奇想,冒出好點子。2014年史丹佛大學的研究就指出散步不但能集中思維,想出問題的答案,還能擴大思維,激發無限創意。而荷蘭萊頓大學的研究也指出每週運動3至4次,對我們集中思維,解決問題很有幫助。

▲運動也是成功的要訣之一。(示意圖/Pixabay)

5.適度的嫉妒是好事



從小,我們的道德教育就教導我們要心胸寬大,可以羨慕,但不要嫉妒。所以只要有一絲嫉妒心浮現,我們總想盡力掩飾。但羨慕與嫉妒其實是一體兩面,彼此交替出現,都能成為我們追求理想的方向與動力,但嫉妒帶有負面情緒,會讓人更想擺脫困境。因此只要經過適當控制,嫉妒的力量就能轉為更積極的作為。

首先,找出嫉妒的原因,是別人擁有你所想得到的(例如升遷),還是對方威脅到你所擁有的(例如你的職位)。然後,集中力量在你最在意的領域上,提升這方面的績效。同時,要不斷提醒自己也有很多強項及成功之處,除了能肯定自己外,也能減少對別人的憎恨。

嫉妒的對象通常是周遭的朋友,例如2012年倫敦奧運女子體操比賽,當時世界排名第一的體操選手Jordyn Weinbor和她的好朋友Aly Raisman都是美國隊成員。Weinbor本來對個人全能項目志在必得,但卻在準決賽時成績被Raisman超越而無緣晉級,當時Weinbor的挫折神情及想要擺脫的嫉妒溢於顏表。而她最後也重新振作,將嫉妒化為力量,轉為支持她的隊友,協助美國隊成功贏得了團隊項目的金牌,也獲得了更多掌聲。

看完本文,你是否覺得成功人士的思維的確是與眾不同?而這也是成功屬於少數人的原因。只要有心,從現在開始力行本文五大造運技巧:遇事不拖延,用5分鐘法則克服起頭的心理障礙,並先做困難的事情,過程中保持運動,將嫉妒轉為追求成功的力量,相信就能和他們一樣,製造機會,創造運氣,率先把握成功的契機。

