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「萬能超商」神展開！健身房、洗衣店通通有...還能喝咖啡看書免費充電

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記者曾婉婷／綜合報導

呼應商圈需求及分眾化市場策略，超雙雙雄小7與全家透過不同業態的結盟持續拓展新店型，全方面滿足消費者需求，不論是美妝、烘焙、烤雞、炸雞，還是健身房、咖啡館、餐廳等形式都可看到，不僅業態愈跨愈大亦強化體驗。而此篇即整理了目前超商10種複合店型。

▲▼全家洗衣店 。（圖／業者提供）

★全家自助洗衣複合店

全家首家「自助洗衣複合店」與一般自助洗衣店的最大差異，就是提供了全方位懶人洗衣法。第一是免空等，上全家APP查詢是否有閒置機器後再出門，洗衣完成前5分鐘系統自動發簡訊提醒；第二是免投幣，衣服放妥於洗衣機內後至便利商店櫃台出示條碼結帳，30種以上的非現金支付方式隨選；第三是免投皂，不用自帶洗衣精或現場購，結帳後便利商店POS機台自動啟動洗衣機，完成注水、給皂等所有洗烘程序。洗衣價格30分鐘190元起、洗+烘60分鐘220元起、烘衣每5分鐘10元起。

▲▼ 全家超商餐廳 。（圖／業者提供）

★全家X天和鮮物首家「超商餐廳」

因應長期人口變化及生活型態趨勢，全家繼與天和鮮物推出超市複合店型後，再次攜手於高雄推出首間超商餐廳，最大特色為廚師駐店，並運用天和鮮物食材推出各式現點現做料理，包含鍋物、義大利麵、燉飯等，整體價格帶約60元～480元；同時引進小農新鮮蔬果、小農農產品供選購，佔地近百坪的店舖空間，將可一次滿足消費者購物、用餐需求。未來還將推出歐風早午餐。

▲▼ 全家咖啡館 。（圖／業者提供）

★全家Let’s Café咖啡旗艦店

看好黑金勢力與併買效應持續成長，全家便利商店開設旗下首家Let’s Café旗艦店，不僅販售龍頭連鎖咖啡店同等級的各式輕食、甜點，還有單店限定的單品咖啡，以及以手沖製程設計要價百萬的「咖啡大師」專業機台，和UCC全球專利的「泡沫咖啡機」等。同時，店內還設有48個座位，提供24小時免費網路與充電插座，提供消費者悠閒喝咖啡新選擇。

▲▼小七健身房 。（圖／業者提供）

★小7運動複合店型「BEING fit」

小7「BEING fit」運動複合店型，由統一集團創意中心設計，備有近40種運動器材、多元團體課程、私人教練課程、置物櫃、淋浴間等，而收費方式則提供免綁約形式服務，採閘門感應icash2.0支付進出場，單次計費第一個小時一百元，之後每半小時40元，同時能累積OPENPOINT點數，更能運用點數兌換免費運動時間。營業時間為早上6點到晚上12點。

▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

★小7最強超商「Big7」

堪稱地表最強超商的「Big7」，除了加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將六大業種整合在單一門市內。其中，小7首家精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」，咖啡品項數多達22種，分為義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品等四大結構，價格帶介於60元～130元。甚至還引進照片拉花機，另需加價30元。

▲▼ 小七烤雞店 。（圖／業者提供）

★小7烤雞複合店「21TOGO」

「21TOGO」引進烤雞速食連鎖「21PLUS、21風味館」餐點，除了香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞、薯霸等明星商品，也針對超商客群獨家開發符合現代人需求的輕食商品，像是香草雞腿排佐時蔬貝殼麵、香料烤時蔬佐雞腿排等，整體品項數多達9種，單點價格介於39～199元，另可加20元或65元升級為套餐，滿足正餐多元選擇。

▲▼ 韓國炸雞 。（圖／業者提供）

★全家韓式炸雞店中店

全家便利商店日前攜手bb.q CHICKEN韓式炸雞開設店中店，共推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等8種餐點組合；其中位於新北市的首店更創下30秒賣1份炸雞紀錄。目前北部、中部已有4間，而高雄地區也有一間。

▲▼ 小七美妝店 。（圖／業者提供）

★小7美妝複合店「K・Seren」

看好美妝市場持續成長，小7於新北市板橋車站內開設首家美妝複合店「K・Seren」。店內所販售的商品，以便利性高且單價符合一般購買開價美妝品的消費需求，或是市場上的暢銷品和高評價商品，約有1300種，結構包含彩妝、臉部保養、美髮、便利藥品等10大品項，與小7現有商品結構互補，能滿足不同族群一站式購足需求。而「K•Seren」2號店日前也進駐台北市中山區，商品數量高達1500項，其中彩妝比重更佔5成。

▲▼ 小七麵包店 。（圖／業者提供）

★小7烘焙複合概念店

看好烘焙商機，小7結合統一集團的各大烘焙事業體，像是聖娜、多拿滋、貝洛邦等品牌，於台北信義區開設首家「烘焙複合概念店」，其融合未來形象店及複合店兩種店型模式，空間多達112坪，甚至還有CITY CAFÉ自助區等。烘焙複合概念店從包裝麵包、現烤直送麵包，以及甜甜圈、冷藏甜點等都可買到，有多達71種選擇。

▲▼超市全家。（圖／記者曾婉婷攝）

★全家超市複合店

因應人口老化和生活形態趨勢，全家於日前即發表超市店型，不僅擴大冷凍生鮮和覆熱即時料理等品項，甚至連蔬菜、整顆新鮮水果都有賣，主打小份量、便利性。全家表示，一般店鋪商品數約1800項，而超市型門市則多了約350個品項，且規格和份量縮小，包含當令蔬菜、新鮮水果、冷凍生鮮食品、加工食品與日用調味料等；其中還有近50種覆熱即食料理，像是糖醋排骨、三杯雞，只要簡單煮或微波，就能在20分鐘輕鬆變出三菜一湯。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,咖啡,健身房,洗衣店,咖啡館

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