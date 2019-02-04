美翻！全台20家「特色星巴克」春節連假必訪　這間人氣超爆棚

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農曆新年到來，迎接年假9天假期，最適合與親朋好友相約聚會走春，而星巴克於全台擁有不少家特色門市，不論是復古風華老式建築的義14門市、新豐門市，還是坐擁著戶外露天美景的草山門市、天玉門市，甚至是坐落於花蓮的全亞洲第一間「貨櫃星巴克」等，通通都值得春節連假期間去踩點拍照打卡！根據業者指出，花蓮洄瀾門市為目前人氣最夯的特色門市。

★基隆新豐門市（基隆市中正區新豐街162巷309號 ）

門市位於基隆祕境，擁有原始保護林環繞，從新豐街旁的一處小山坡上去，沿途依著翠綠綿延的山巒 ，迷人的視野遼闊，一步步向前抵達門市時，彷彿置身於世外桃源般，享受那靜謐及放鬆之域。

★義14門市（基隆市中正區義一路14號）

義14門市位於一棟 1950 年代誕生的文藝復興風格老建築物。獨特的東西融合設計，並加入古色古香的八角造型窗框，營造古時典雅穩重情調。

★龍門門市（台北市大安區忠孝東路四段134號）

為星巴克摩登典藏吧台門市的前身概念店，集結星巴克各咖啡創新飲品，可品嘗到顛覆咖啡印象與口感的「典藏氮氣冷萃咖啡」。

★台北101 B1門市（台北市信義區市府路45號B1 ）

為全台最頂級規格門市-「星巴克摩登典藏吧台」門市，配備有全系列頂級咖啡設備，且提供來自世界各地少量而珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆，且能於獨立吧台與咖啡大師近距離互動。

★天玉門市（台北市士林區天玉街38巷18弄1號）

擁有幽靜且綠蔭盎然的戶外露天座位區，能夠享受天母地區獨有的異國情調氛圍，室內以弧形設計呈現手沖吧台，提供手沖咖啡服務及氮氣冷萃咖啡。

★內湖民權門市（台北市內湖區民權東路六段182號）

台灣星巴克第一家以綠色環保概念為主題的 LEED 綠建築門市。室內融合心靈花園 Corner Park 理念，並使用手作環保瓦楞紙燈具與台灣在地楠木及孟宗竹製家具。

★草山門市（台北市士林區國泰街5號）

改建自1950年代美軍眷舍群，門市保留將軍眷舍原有樣貌，白色木構造的獨院獨棟建築，將內部空間區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間，創造出如居家般輕鬆自在的感受。

★保安門市（台北市大同區保安街11號）

保安門市是一棟巴洛克式風格建物，立體浮雕及花草紋飾，坐落在車水馬龍的台北街道，彷彿時光倒流，瞬間回到舊日情境。

★漢中門市（台北市萬華區漢中街51號1樓）

位於熱鬧台北西門町商圈的漢中門市，是全台第一家以舊建築翻新的星巴克門市。這棟建築物的特色，在於融入濃厚本土色彩，外部使用紅磚砌成，內部大量使用木材創造出清新感。

★重慶門市（台北市中正區重慶南路一段104號）

台灣第一家以藝文空間為主題的形象門市。外觀上仍保留1899年日本宇治商人當時在台北市榮町所經營的茶舖樣貌，融合星巴克品牌調性，僅在外觀上做細微整修。

★艋舺門市（台北市萬華區西園路一段306巷24號&26號）

結合萬華地區市級古蹟-林家古宅，揉合中、西特色、保存過去萬華舊貌的古風風貌。屋頂更採用日本黑瓦，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭之細部設計精緻刻畫。

★鶯歌門市（新北市鶯歌區育英街67號）

鶯歌門市外觀主要建材為紅磚融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。走進門市，門廊氛圍保留既有入口拱門，穿透出戶外景觀平台座椅。

★淡水雲門門市（新北市淡水區中正路一段6巷32-1號）

淡水雲門門市融入雲門劇場與自然共存的藝術性，在綠樹環繞、擁大片綠地的雲門劇場內，能夠遠眺觀音山與淡水河出海口，享受著遺世獨立的靜謐與安寧。

★新竹新豐門市（新竹縣新豐鄉新興路202號）

全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，門市設計概念保留原本其車站大廳的意涵，靈感來自剪票口的概念，從大門入口一眼望去，可直接穿透到門市後門，並看到外側鐵路運行。

★台中大英門市（408台中市南屯區公益路二段131號）

中南部唯一一間全台最頂級規格門市「星巴克摩登典藏吧台」門市，配備有全系列頂級咖啡設備，且提供來自世界各地少量而珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆。

★鹿港門市（彰化縣鹿港鎮中正路512號）

與在地工藝融合而成的美麗門市，為鹿港小鎮注入新意。門市設計取材於在地生活文化，外觀的設計概念來自於鹿港大街上各式廟會節慶懸掛的彩燈。

★虎尾門市（雲林縣虎尾鎮林森路一段491號）

虎尾門市保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體風貌，與虎尾合同廳舍、虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。

★美術願景門市（高雄市鼓山區美術東二路9號）

門市外觀採不規則斜頂設計，窗稜以線條分割，創造現代美學風格。門市中不僅可喝到手沖咖啡，抬頭仰望還可見到以黑色金屬燈箱打造的咖啡氤氳。

★馬祖門市（連江縣南竿鄉福沃村8鄰143-1號）

星巴克全台最北端門市，門市設計呼應馬祖風土特色，外觀打造成一艘輪船，門市內客席牆面水泥磚則運用馬祖傳統的閩東式石屋建築呈現。

★花蓮洄瀾門市（花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號）

全亞洲第一間「貨櫃星巴克」坐落在台灣花蓮，交錯堆疊而成的建築超級醒目，從亮相至今吸引不少網友拍照打卡。該門市設計出自建築大師隈研吾之手，白色貨櫃外觀，遠遠看宛如大型積木，縷空處設立大面積透明天窗，走進室內採光明亮，民眾可邊喝咖啡，邊享受日光灑落之美。同時也是花蓮第一間車道型門市。