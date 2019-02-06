好市多BBQ醬＋肋排打趴美式餐廳　網跪求食譜：納入年菜

▲網友認為用了好市多這罐醬，味道不輸美式餐廳。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）有不少高CP值商品，深受民眾喜愛。一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多有一罐BBQ醬非常威，「根本打趴一堆美式餐廳豬肋排」，照片曝光後掀起討論，大家都在跪求食譜，「看起來好好吃喔」、「納入過年菜色了」。

這名網友分享的豬肋排外皮微焦，醬料完全依附著肋排，還有些肉汁流出滴在盤子上，看起來相當美味。網友看完照片直呼肚子餓、跪求食譜，他也大方透露，先用海鹽、黑白胡椒抹肋排並冰入冰箱，隔天將醃好的肋排退冰，放入烤箱用160度烤2小時，最後抹上醬料，再用250度高溫烤20到30分鐘，每10分鐘可刷一次醬汁，切開後可再抹一次於肉上，「軟嫩好吃，大家可以試試」。

▲豬肋排看起來非常可口。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

他也提醒，BBQ醬不太鹹，肋排一定要抹鹽，同時避免肉汁流失，包鋁箔紙也是不能忘的步驟，至於低溫慢烤的用意是讓肉質軟嫩，如果烤2小時還是覺得不夠軟，可以再加時間。不過最後抹醬提高溫度烤，記得將鋁箔紙上面打開，直接接觸溫度才能烤到收汁。

此外，還有另一名網友分享不同做法，先高溫烤醃好的肉，之後再降溫，最好豬肋排買回來就分裝醃好，不然冷凍退冰再醃，可能會影響收汁、導致不容易上色。除了烤肋排外，還有人說可以直接當烤肉醬、搭配自製漢堡肉，前美式餐廳員工甚至爆料「店裡就是用這罐」。

▲▼不同網友提供各自做法。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）