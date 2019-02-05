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台中男連刮8張2000元虧爆！老闆推坑「下張秒中100萬」他開心回家卻哭了

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▲▼台中男連刮8張2000元虧爆！老闆推坑「下張秒中100萬」他開心回家卻哭了。（圖／翻攝google地圖）

▲台中一名男子連刮8張2000元都沒中大獎。（圖／翻攝google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

刮刮樂過年買上一張，除了以小博大之外，也是做個公益。台中市大里區一名男子就會到彩券行購買刮刮樂，也因本次2000元彩券的獎項有賓士車，讓他連刮8張，卻都無功而返，沒想到在店員的鼓勵下，下一張就中了「100萬元」，但結局卻是誰都沒能想得到。

該名男子當日下午15時30分許，到台中市大里區仁化路的市威彩券行購買2000元刮刮樂；當他刮到第8張時，花費的1萬6000元幾乎沒有回本，讓他有一點心灰意冷，看著第9張完全下不了手、無力再拚搏，但是老闆告訴他「今年的2000萬超級紅包刮刮樂有加碼創新，獎項賓士車加200萬，跟前幾年的不一樣喔！」這才讓他下定決心。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。近來最暢銷的刮刮樂2000萬超級紅包（圖／記者李毓康攝）

▲今年的2000萬超級紅包刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）

沒想到，該名男子一刮後立即大叫，發現自己中了10萬元，連忙拿給老闆確認；但確認才發現，1後面是6個0，中獎金額是100萬元，讓男子興奮地又叫又跳，決定拿回家跟老婆好好炫耀。

但當男子回家後劇情急轉直下，他的百萬刮刮樂馬上被老婆沒收，讓他瞬間從天堂掉到地獄，彷彿剛剛中獎都是一場夢，但也無奈家管都交給老婆，只好笑中帶著淚默默地接受了。

▼ 16款刮刮樂中獎機率列表。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼ 16款刮刮樂中獎機率列表。（圖／記者戴瑞瑤製表）

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關鍵字：台中,彩券,2000元,刮刮樂,老婆

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