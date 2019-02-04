誤燒土地公發財金！爸問神明一句話…擲出聖筊　網驚：長知識

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農曆春節拜拜是不可或缺的習俗之一，有人從小年夜開始一路拜到初五，不過該怎麼拜現在年輕人常是一頭霧水。就有網友在臉書發文抱怨，表示最近因為過年家裡在拜拜，爸爸叫他幫燒神明紙錢時，要他一同將土地公發財金順便燒了，結果被媽媽臭罵一頓，後來爸爸想出了超狂解決方法，讓大批網友直呼「原來還有這招！」

▲燒紙錢的眉角多。（圖／記者季相儒攝）

原PO在臉書《爆怨公社》PO文表示，事發於昨（3）日下午，要過年了家裡在拜拜，神明同意燒金紙時，爸爸要他順便把土地公的發財金一起燒，他感到疑惑便問「爸，但這是土地公發財金耶，那裡面的紙要寫什麼？」爸爸表示不用寫，於是他就照做，將發財金連同金紙一起丟下去燒。沒想到媽媽得知後，很生氣地跑來質問爸爸說，「那是給土地公的發財金，你燒給神明幹嘛啦！」

原PO爸爸則淡定回答他忘了，然後跑去擲筊跟神明說「如果遇到土地公，可以幫我們還給土地公嗎？」神奇的是，竟然擲出了聖筊，擲出了聖筊...爸爸這時才放心地說，「這樣神明還給土地公，土地公知道是我們家的...」。最後原PO寫道，他們的家神是文昌、九天玄女及太子爺。而爸爸的行徑則讓他哭笑不得，又覺得不可思議，連3次驚呼「竟然可以這樣？」

▲爸爸誤將土地公發財金丟進去跟神明紙錢一起燒。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，網友都笑翻並留言，、你們家整個超逗趣的」、「都是同一個部門的同事，ok的」、「是一個可以轉帳的概念」、「人家有認識，都是小事」、「原來還有這招喔」、「那轉帳手續費不知道誰出」、「應該是網內轉帳，不用手續費啦」、「爸爸好可愛」、「長知識了！」、「都是同事…過年開工就遇的到了！」

▼臉書原文。（圖／翻攝自爆怨公社）