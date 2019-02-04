不分藍綠！酒駕朝「故意殺人」修法　行政院→市議員全贊同





▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

台中陳男2日凌晨第3度酒駕，撞死2名無辜騎士，掀起現行酒駕罰則過輕的議題。法務部3日先開出第一槍，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法；隨後行政院、立法院、台中市府、藍綠和時代力量立委及市議員，也立刻贊同修法，飄出與社會氛圍目標一致的味道。

台中市大里區國光路2日凌晨4點多出現一名陳姓酒駕累犯，逆向長達1公里後，先是衝撞彭姓大二生，接著撞上鄭姓女騎士，再波及後方欲閃躲的小黃，直到撞上路旁2輛轎車，才終於停下。首當其衝的彭男全身多處骨折、頭部外傷、左腳踝斷肢，而鄭女則全身多處骨折；不幸的是，兩人送醫前已無生命徵象，經搶救均宣告不治。

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

然而陳男知道自己撞到人後，竟說著「撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」讓網友好生氣，瘋狂留言批評他。彭姓大二生的爸爸得知寶貝兒子被酒駕累犯撞死，則是心痛地在警局崩潰哭喊「敗類阿敗類，我兒子剛成年而已，他的人生才剛開始，你就把他撞沒了，太過分了…」

過去就發生不少酒駕撞死人的事件，再加上這起囂張喊著「我要回家睡覺」的陳姓酒駕累犯案件，徹底點燃民眾怒火，開始在網路上痛批「台灣還有法律嗎」、「酒駕可惡，立委更可恨」，甚至還有許多人揚言，「這屆立委沒修法到人民滿意，下次通通都不投！」

▲陳男酒駕撞死2名騎士。（圖／記者陳玉翻攝）

法務部3日凌晨率先開出第一槍，針對近日連續發生的酒駕致人於死案件，「本部對於不幸死亡民眾深表哀悼，對於酒駕者知法犯法更是深惡痛絕！」、「本部基於行政監督，將會請承辦地檢署速查嚴辦！」同時也會請犯罪被害人保護協會，派員提供受難家屬相關的協助及關懷，共同度過失去親人的痛苦難關。

在法制方面，法務部說，「對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法！」未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部最後也呼籲說，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

自法務部提出研擬修法後，各政府單位及人士不分黨派，開始出現贊同聲浪：

【行政院】

行政院長蘇貞昌3日下午在臉書上說，酒後不可開車，不但法律明定處罰，政府也一再嚴查酒駕。但就是有人明知故犯，甚至屢犯。悲劇不斷發生，讓人非常痛心。

「我認為，酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。」蘇貞昌籲請民眾，注意週遭親朋好友，制止酒駕行為，「喝酒不開車，開車不喝酒」，一起出聲，才能避免悲劇發生。

【立法院】

立法院長蘇嘉全3日表示，「新會期開始後，立法院將優先針對酒駕相關法案進行審議，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。」年節是全家團聚、享受天倫的溫暖時刻，但因為不法的酒駕人士貪圖一時方便目無法紀，導致好幾個家庭破碎，天人永隔，讓人更加痛恨並難以容忍這樣的行為，呼籲國人「酒後不開車」，哪怕只是一點酒精，都可能成為大規模傷亡的致命生化毒藥，盼大家慎之又慎。

【台中市政府】

身為案發縣市的市長，盧秀燕3日上午提到，對加強酒駕刑責「我不反對」，以2日3度酒駕造成2死事件來說，當然要重罰且絕對不能寬待，能夠提高法律強度，個人是非常贊成的。但其他的行政措施也要做，包括加強酒駕臨檢、動用社維法對喝酒鬧事的人加以處理，及加強宣導工作等。

【民進黨】

民進黨主席卓榮泰在臉書上引述網友製作的各國酒駕罰則比較，在台灣酒駕，罰款約9萬元排名僅第五，而最嚴格的是新加坡，酒駕將受鞭刑。在罰則上台灣算是中段班，但這如果跟入境豬肉初罰20萬元，顯然跟一般酒駕初罰1.5萬至9萬，不成比例，「孰重孰輕？應即修法。」

卓榮泰也針對法務部朝向「故意殺人」修法進行表態，認為若酒測值超出一般程度，他贊成法務部及綠委林俊憲所擬視同具有殺人的「不確定故意」修法，期能遏阻酒駕情事。

立委林俊憲說，自己過去就曾提案，要朝不確定故意殺人方向修正，會爭取黨團將此列入優先法案。依照目前的刑法，其實可以依不確定殺人故意，起訴酒駕致死的犯嫌，已經有幾位檢察官依此求刑，並以「殺人罪」起訴酒駕致人於死的犯嫌；不過在修法之前，法官基於刑法的謙抑性，還是難有這樣的判決。

立委吳思瑤強調，在年前看到酒駕致死的新聞格外憤怒，酒駕無疑是明知故犯，唯有訴諸「加重刑罰」一途；法案修正案持續進行中，刻不容緩，也絕不草率！「如果酒駕民眾仍要心存僥倖無法自律，那麼我們只好透過修法，進一步約束遏止這種害人害己的行為！」

台北市議員、「港湖女神」高嘉瑜也發聲讚同法務部，認為接地氣的政府，應該感受到酒駕殺人早已是人神共憤，卻因長期的怠惰無視讓憾事一再發生，希望法務部及立委們發揮高效率，儘速完成修法，不要再有無辜者喪命，回應民意最迫切的訴求。

【國民黨】

立委江啟臣氣到在臉書上痛批，「酒駕不比飆車嚴重嗎？飆車行為致人於死可以處無期徒刑，酒駕肇事致人於死，最高卻只能處10年徒刑，合理嗎？」對於這種惡性重大的酒駕肇事並因而造成死傷的行為，社會已不能再容忍，決定提案修法，將酒駕肇事致死者增列死刑，讓肇事者不再有上路的任何機會。

「酒駕毀人家庭，行為畜生不如」前立委丁守中表示，過去自己主張，為有效遏阻酒駕，應推動酒駕肇事致人死傷以準故意殺人罪論處嚴懲，且肇事者一律羈押不得交保，除非先提供受害者足額損害賠償擔保金額，以伸張社會正義。先前提案修《刑法》第185條之三，對酒駕嚴規重罰，但後來修法雖加重其刑，但很遺憾視同故意殺人，肇事者並要有提供足額損害賠償擔保金額，否則不得交保修法，沒有取得共識。「今日不做明天就會後悔。為了不要讓遺憾的事情一直發生，不要讓更多的家庭破碎，朝野立委諸公們，該動起來修法了。」

【時代力量】

立委黃國昌說，過年前發生這種悲劇，讓人十分不忍，難以想像家屬的悲痛，已經因酒駕遭吊銷駕照，竟然還繼續酒駕釀成大禍，叫人難以原諒。他也表示，「關於防制酒駕的政策、立法與執行，真的應該痛定思痛、全面檢討」，讓我們相互提醒，為了自己、更為了他人，拜託大家，喝酒千萬別開車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。