連假台中花博走春　市府：記得帶有照片身分證件

▲台中花博森林園區四口之家。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

喜迎金豬年，不少民眾春節9天連假會選擇到台中花博遊玩，台中市政府也特別提醒市民「花博卡已取消入園門票功能」，改以身分證件直接入園，另台中新住民及全球12歲以下兒童，只要出示可辨識身分的有效證件，也可免費入園；而4日除夕花博閉園一天，5日初一起正常營運。

▲市府特提醒市民「花博卡已取消入園門票功能」，改以身分證件直接入園。



市府表示，原有的花博卡並不是每位市民都有申辦，日前也引起公平性爭議，為維護台中市民應有權益，也兼顧公平性，今年起台中市民、台中市新住民及全球12歲以下兒童，只要出示可辨識身分的有效證件，即可免費入園。

台中市民只要持「國民身分證」，背面地址須為「臺中市」，或憑有照片的身分證件，如身分證、駕照或健保卡等；未滿14歲的市民，得以戶口名簿或戶籍謄本為憑；台中市新住民則需持「中華民國居留證」，居住事由為「依親」，且居留地址為「臺中市」。

▲台中花博國際庭園區。



此外，全球12歲以下兒童，國民需持「健保卡」，正面出生年份為「96年」以後者；他國兒童需持「各國護照」，出生年份為「2007年」以後者 。

市府指出，花博卡仍可作為一般悠遊卡消費及儲值，並繼續享有公有停車場停車費5折優惠，及花博期間3300家特約商店優惠。