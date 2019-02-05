安平開台天后宮大年初一凌晨開廟門　2000人排隊領紅包熱鬧滾滾

▲台南市安平開台天后宮，大年初一凌晨0時30分，舉辦開廟門「拜年賀歲」活動，信眾大排長龍。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

台南市安平開台天后宮，大年初一凌晨0時30分，舉辦開廟門「拜年賀歲」活動，信眾敬向開台天上聖母、眾神尊拜年，可獲贈100元「媽祖紅包」，讓信徒搶頭香，祈求金豬年好彩頭，活動吸引眾多信眾排隊參與，廟方原本準備1400個紅包，全被信眾領取一空，現場還有數百人領不到紅包，現場熱鬧滾滾。

台南市安平開台天后宮，大年初一凌晨0時30分開廟門，從除夕深夜10時多開始，安平開台天后宮前廟埕，就開始聚集信眾，信眾一一排隊，人龍從宮廟大門口，一直排到安平路上，今年天氣暖和，人潮明顯比往年多，長長人龍約有2千人。

廟方委員在凌晨0時25分左右，開始「分香」給現場排隊的信眾，0時30分整，廟門準時打開，現場排隊信眾魚貫走入廟內，在陳宏明總幹事等廟方人員引導下，先向開台天上聖母及神尊上香拜年後，即由黃鏡月等廟方委員發放每人100元「媽祖紅包」給參與信眾，在發放紅包時，也向信眾一一祝賀新年快樂。

廟方為這場開廟門「拜年賀歲」活動，今年特準備1400個媽祖紅包，結果不到30分鐘，紅包全部發放一空，現場仍有數百人領不到紅包，廟方只好請信眾大年初一上午10時30分來廟前，領台南市長黃偉哲的金豬年紅包。

安平開台天后宮指出，廟方全體委員在總幹事陳宏明帶領下，向玉皇上帝及「安平媽」上香祈福，祈求新的一年，在天公與媽祖等神尊保佑下，能國泰民安、風調雨順、四時無災外，信眾與委員們均能健康平安、招財納福、金豬年諸事大吉行大運、錢財滾滾來。