不能回娘家？　大年初一10大禁忌　做了恐衰整年

金豬年來了！農曆新年是中國人最重視的節日，想在大年初一討個好彩頭，迎接新的一年好運到，傳統上許多習俗和禁忌不可不知。

圖、文／鏡週刊

不能叫別人名字催人起床

大年初一的上午千萬不要叫人姓名、催人起床，這樣表示對方整年度都要被人催促做事情。如果初一當天有行程，建議前一晚就設定好鬧鐘，自動自發起床。

早上不吃葷食

大年初一忌殺生，所以也不適宜吃葷食，早上建議吃清淡點。台語有句俗諺「初一早吃菜，恰贏吃一年齋」。

不吃粥、藥

古時後窮人吃不起飯所以只好吃稀飯，或是病人要吃得比較清淡才吃粥，所以如果在大年初一吃稀飯，會導致貧窮一整年。另外踏入新年，除非生病非得要吃藥，吃藥時還不能讓他人看見，並且要說是吃糖。

禁止打破碗盤

如果不小心打破，第一時間要在心裡念「歲歲平安」，再用紅紙包好，等到初五之後，再把垃圾丟掉。

禁止睡午覺

如果新年第一天就大睡午覺，傳統認為這樣會讓人一整年都變得懶散。民間相信如果這天男人睡午覺，田墘會崩；女人睡午覺，灶腳（廚房）會崩。

禁止倒垃圾、不能掃地

初一到初四，垃圾為「財氣」，因此垃圾要留家中，千萬不可往屋外倒，另外也不能掃地，萬一非要打掃不可，也要從外往內掃，才不會把家裡的財富和福氣都掃走。

忌洗頭、洗澡

一早上忌洗澡和洗頭，才不會將財富與財運洗掉。

不能洗衣服

因為水中有水神，要讓水神好過年，所以別在初一洗衣服。

不能口出惡言

新年要多說吉祥話，千萬不能口出惡言，髒話三字經更是要避免，父母也不可打罵小孩，另外也不要向人討債。

嫁出去的女兒不能回娘家

現在倡導兩性平權，這點讓許多人有爭議，老一輩說嫁出去的女兒就等於別人家的媳婦，只能在初二或者初三回娘家，否則會招致娘家赤貧。不過有民俗專家也說，有些禁忌放在過去社會背景中適用，但在現代社會卻非常過時、不合時宜。建議只要兩家人協調好，不管哪天回娘家或婆家，家人相聚才是最重要的。



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