　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不能回娘家？　大年初一10大禁忌　做了恐衰整年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

金豬年來了！農曆新年是中國人最重視的節日，想在大年初一討個好彩頭，迎接新的一年好運到，傳統上許多習俗和禁忌不可不知。

圖、文／鏡週刊

不能叫別人名字催人起床

大年初一的上午千萬不要叫人姓名、催人起床，這樣表示對方整年度都要被人催促做事情。如果初一當天有行程，建議前一晚就設定好鬧鐘，自動自發起床。

早上不吃葷食

大年初一忌殺生，所以也不適宜吃葷食，早上建議吃清淡點。台語有句俗諺「初一早吃菜，恰贏吃一年齋」。

不吃粥、藥

古時後窮人吃不起飯所以只好吃稀飯，或是病人要吃得比較清淡才吃粥，所以如果在大年初一吃稀飯，會導致貧窮一整年。另外踏入新年，除非生病非得要吃藥，吃藥時還不能讓他人看見，並且要說是吃糖。

禁止打破碗盤

如果不小心打破，第一時間要在心裡念「歲歲平安」，再用紅紙包好，等到初五之後，再把垃圾丟掉。

禁止睡午覺

如果新年第一天就大睡午覺，傳統認為這樣會讓人一整年都變得懶散。民間相信如果這天男人睡午覺，田墘會崩；女人睡午覺，灶腳（廚房）會崩。

禁止倒垃圾、不能掃地

初一到初四，垃圾為「財氣」，因此垃圾要留家中，千萬不可往屋外倒，另外也不能掃地，萬一非要打掃不可，也要從外往內掃，才不會把家裡的財富和福氣都掃走。

忌洗頭、洗澡

一早上忌洗澡和洗頭，才不會將財富與財運洗掉。

不能洗衣服

因為水中有水神，要讓水神好過年，所以別在初一洗衣服。

不能口出惡言

新年要多說吉祥話，千萬不能口出惡言，髒話三字經更是要避免，父母也不可打罵小孩，另外也不要向人討債。

嫁出去的女兒不能回娘家

現在倡導兩性平權，這點讓許多人有爭議，老一輩說嫁出去的女兒就等於別人家的媳婦，只能在初二或者初三回娘家，否則會招致娘家赤貧。不過有民俗專家也說，有些禁忌放在過去社會背景中適用，但在現代社會卻非常過時、不合時宜。建議只要兩家人協調好，不管哪天回娘家或婆家，家人相聚才是最重要的。


更多鏡週刊報導


春節假期備而不用　健保署推就醫APP服務即時查詢

ET快訊
抽中450萬！郭小姐「忙修行李箱」沒空領：不要了
沒人讓座！脊椎碎裂女台中→桃園站全程　只靠背架支撐
男摩鐵性侵18歲女網友　還嫌「下面太臭」：不該射進去

關鍵字：鏡週刊,春節習俗,禁忌,大年初一

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到大陸旅遊小心！湖南A型流感升至「二級警示」：防疫必做11點

北市聯醫「集體A流」落幕！提防春節流感門診飆升...別鬆懈

罕見！3歲童腹部硬塊是「畸胎瘤扭轉」　急開刀保住卵巢

年菜免油炸！一次學會「雞、豬、魚」煎烤煮法...上桌秒殺

食物吞不下...險插鼻胃管過年！家中長輩「助吞嚥」技巧曝

手腳冰冷別吃水果？燥熱少碰堅果？專家：營養不均更慘

眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

吃腸胃藥無效！10歲男童狂嘔吐...竟是「心臟衰竭」作祟

疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

肉盤加大必點？火鍋店業者曝「殘忍真相」：你點越多虧多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

肉盤加大必點？火鍋店業者曝「殘忍真相」：你點越多虧多

阿嬤超商繳費！帳單秀「2貼心小舉動」　慈祥笑一秒暖翻店員：互相啦～

小年夜國道塞車下午「最有感」　返鄉避2大路段地雷區

還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

不能回娘家？　大年初一10大禁忌　做了恐衰整年

沒人讓座！脊椎碎裂女台中→桃園站全程　打鋼釘「只靠背架支撐」心死了

零下10度怎麼穿？　直擊首爾街頭超禦寒穿搭

講不聽！違規攜肉品入境再驗出第19、20例「非洲豬瘟」病毒

小年夜雲嘉南空氣超髒！全台7空品測站「亮紅燈」25處橘色警示

球球超會跑！辦公室小貓「揹逗貓棒」逗自己　網讚：這招好方便

太空人一時手滑…撥出電話「911」　NASA基地嚇壞了！

酒駕朝「故意殺人」修法　卓榮泰贊同：具有殺人的不確定故意

豬年春晚最後一次彩排結束！　媲美北京奧運開幕式

熟女感情受挫17樓頂尋短　 勇警消博命捉住衣袖合力拉回

擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

威力掃蕩易犯罪熱點　善警查獲逃逸外勞及毒品

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

生活熱門新聞

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找..

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵..

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛..

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs..

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失..

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚..

聽太太的話刮9號　男爽中100..

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉..

噁男彎腰偷拍街頭藝人裙底　拍完..

竹北97歲爺「凍僵手寫春聯」網..

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚..

好市多「最強調味料」　網封神奇..

更多熱門

相關新聞

過年追劇「男男CP」飄點腐味正港好

今年農曆過年假期一放九天，正是將年關前忙到沒時間追劇的進度一次補回來的好時機，追劇口味人人不同，有人愛看粉紅泡泡閃好閃滿，有人偏愛看男男Bromance搭檔鬥嘴好友情，「女主角請先休息一下」，看劇有這種想法的朋友，趕快做筆記吧。

郭董將招募退役軍人拚經濟！

效法馬克宏　柯P參選總統模式曝光

神婆割喉放血作法　幼貓慘死後院

瑪法達十二星座01.30~02.05運勢

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

即／酒駕害死多人　法務部說話了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面