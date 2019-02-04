「是被逼的」！華航機師工會擬動員900人罷工　想對談先答應3訴求

▲華航機師工會理事長李信燕表示，工會的訴求就是改善「疲勞航班」。（圖／記者楊詩益攝）

記者趙于婷／台北報導

華航機師工會罷工越演越烈，稍早華航總經理謝世謙召開記者會向工會喊話「沒什麼不能談的」，工會也緊接回應，自己合法擁有罷工權的團體，可能動員工會約9百名會員一起罷工，並向民眾表示「要跟大眾說聲抱歉，罷工是被逼的，希望大家諒解、走到這步已是最卑微的要求」，如果資方還不願接受訴求，不排除要求在交通部見證之下直接對談。

華航在稍早的記者會表示，去年12/27在桃園市勞動局建議下，有針對「13個月全薪、飛時疲勞管理、勤務辛勞家給」，其中13個月全薪都有按照要求全薪發放，獎金部份以飛安獎金加倍發給，公司每年預計增加1.2億支出，成本已經很高了。而董事長何煖軒甚至更說出「罷工當提款機，公司沒完沒了」的言論。

對此，工會理事長理事長李信燕指出，其實工會的訴求就是改善「疲勞航班」，很多事情是沒辦法用金錢衡量的，在工作一段時間就需要休息，而且公司不斷透過各種方式打壓會員，可是工會明明就是合法擁有罷工權的團體，可以替自己伸張權益，要求資方答應「工會疲勞管理、國籍機師升訓和禁搭便車條款」等訴求，雙方才可能繼續談。

▲華航總經理謝世謙。（圖／記者楊詩益攝）

而對於華航表示「有邀請工會進行對談，但沒得到回覆」一事，工會常務理事陳蓓蓓則說，在接到資方對談消息的同時，會員也回報資方傳來的消息是在抹黑工會，資方告訴會員「你今天領的是華航的薪水，不是工會的薪水！」陳蓓蓓反問「用這樣蠻橫的態度，工會要怎麼跟資方一起坐下來談呢？」

▲華航機師工會常務理事陳蓓蓓表示，如果我們真的只在乎錢，那為什麼還要繼續抗爭。（圖／記者楊詩益攝）



另外，針對「罷工當提款機」一說，陳蓓蓓表示，工會有二十幾項訴求，只有一項跟錢有關，資方也只答應了13個月全薪、安全飛行獎金等跟錢有關的，其他通通不答應，「如果我們真的只在乎錢，那為什麼還要繼續抗爭？」

由於此次計劃春節罷工，不少已買票民眾擔心行程會受影響。工會則坦言，勢必要跟大眾說抱歉，希望大家能夠體諒工會真的是用不得已的、真的是被逼的，目前已掌握約500名機師支持罷工行動，希望可以號召約900會員，若資方仍不接受訴求，工會就需要再更高層級（交通部）的見證之下，才能有足夠的信任進行對談。交通部次長王國材則回應，何煖軒已經回台灣了，也是公司最高層基，希望還是能跟工會好好談。

▲華航機師工會罷工準備中。（圖／機師工會提供）

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