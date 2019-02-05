332萬保時捷獎號開出！全聯福袋再創最快完銷紀錄　單店開賣4分就搶光

▲全聯福袋再創最快完銷紀錄。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

今天大年初一（2/5）有許多人早起搶福袋，除了各大百貨公司外，今年全聯跟家樂福也都有推出福袋，讓消費者試手氣。其中，全聯還祭出最大獎保時捷，吸引不少民眾一早就去排隊搶抽，甚至有門市最快在開賣4分鐘內就完銷。而最大獎Porsche保時捷Macan S藍色款的幸運號碼是148049。

全聯今年首次推出兩款價格不同的福袋，除了全台限量10萬袋的200元「新春福袋」，還有1000元「超級福袋」 ，福利熊購物車紅色、藍色全台限量各5000台，等於共11萬個福袋，平均每家門市可分到100袋「新春福袋」，以及10個「超級福袋」。

而今年福袋抽獎大禮則是首度祭出豪華休旅Porsche保時捷Macan S藍色款，市值達332萬元，而2獎則是10組價值19999的台東熱氣球之旅；另今年加碼抽出一組特別獎號，有機會獲得InFocus 50吋4K電視，共計15台。

全聯指出，今年的福袋再創最快完銷紀錄，單店門市最快在開賣4分鐘內完銷。其中，今天在大安延吉門市搶得頭彩的黃姓夫妻早上6點就到門市排隊，已經連續來排福袋三年，去年剛好也是排第一。黃先生說，今年頭獎保時捷非常吸引人，而且大安延吉門市旁有廟宇加持，很期待抽到大獎。

而最大獎Porsche保時捷Macan S藍色款的幸運號碼是148049。另外，10組熱氣球之旅為013202、126900、099082、134969、007804、064875、014823、057063、043347、114612。至於豬年加碼特別獎4碼獎號為1373，只要抽獎券末四碼與特別獎號相符，就可獲得InFocus 50吋4K電視。

家樂福全台128家分店，每家於今天都有販售一百個福袋，每袋售價198元，目前都已經銷售完畢。其內含價值五百元商品以及抽獎卷，最大獎為現金十萬元，二獎為現金五萬元，以及價值6萬元太陽公主號郵輪長崎/鹿兒島賞櫻6日雙人遊可抽。中獎資訊將於2/11公佈。