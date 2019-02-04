影／機師春節擬罷工！　華航除夕急開記者會：全力把旅客送到目的地

▲華航總經理謝世謙緊急召開記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

華航勞資爭議再起，機師職業工會不排除在春節發動罷工，交通部長林佳龍要求中華航空董事長何煖軒親自溝通，但工會3日發出聲明痛批何煖軒一直冷處理，沒有會談空間！華航總經理謝世謙今（4）日緊急召開記者會表示，三大議題仍有談判空間，部分已達共識，會在今年8月前會逐步協商完畢，「員工都是公司重要資產，沒有什麼不能談的。」針對機師罷工恐帶來的旅客衝擊，華航強調，會全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，華航將以疏運任務為優先。

機師職業工會在2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。工會表示，交通部、勞動部和桃園市政府均曾與工會接觸，進行了解與表達關切之意，但華航除了不斷向飛行員恐嚇、施壓，散佈錯誤訊息攻擊工會之外，完全沒有善意的接觸。

針對機師擬罷工，華航強調，春節是一年中最具意義的家人團聚時刻，對於罷工將帶來的旅客衝擊，華航會全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，華航將以疏運任務為優先，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，盡力以談判解決爭議，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。

謝世謙說，去年12/27在桃園市勞動局建議下，有針對「13個月全薪、飛時疲勞管理、勤務辛勞家給」，其中13個月全薪都有按照要求全薪發放，獎金部份以飛安獎金加倍發給，公司每年預計增加1.2億支出。

謝世謙也直說，華航是外界公認的幸福企業、國人羨慕的高薪行業，公共運輸業者要對乘客要負責任，「希望機師職業工會大家回歸桌上來談，沒有任何事情不能談的。」

▲罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

而針對談判破局，春節罷工是否違法？華航指出，不太適合在某個議題各有堅持的狀況下就中斷協商，且昨天下午有主動約工會面談，但至今仍無回應，而「春節罷工跟現行的法令不太相合」，且去年8月已在桃園市政府勞工局協調，並簽署協議，除了部分達成共識外，內容也包含其餘預計議題在一年內達成，雙方應把協議走完。