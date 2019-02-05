中英合拍電影版　《小豬佩奇過大年》周邊商品賣翻

▲中英合拍《小豬佩奇過大年》。（圖／翻攝阿里影業）

記者曾俊豪／綜合報導

廣告片《啥是佩奇》先前在大陸引起熱烈討論，也凸顯「小豬佩奇」在對岸的知名度。法國媒體報導，粉紅色的小豬佩奇不僅成為動畫片的主角，還藉著中國豬年成為真正的明星，她被製成絨毛玩具、小包或鑰匙鏈，擺上貨架創造商機。

《法新社》報導，《小豬佩奇》描述一隻喜歡跳泥坑的滑稽女孩小豬與弟弟喬治和爸爸媽媽的種種奇遇，這部動畫片深受中國兒童喜愛。最近，中英合拍的動畫電影《小豬佩奇過大年》正在中國上映，在影片中，小豬佩奇交了兩個新朋友——「餃子」和「湯圓」，兩者都是中國農曆新年餐桌上必備的佳餚。

報導指出，2018年底，中國一對5歲雙胞胎姐妹因為看了《小豬佩奇》而錄下一段影片，說是想去英國女王伊利莎白二世的宮殿參觀。該影片產生了極大的影響，最後，兩姐妹受邀與英國駐華大使一起在北京喝下午茶，大使也承諾幫助她們實現參觀白金漢宮的夢想。

至於《小豬佩奇》的熱潮，法新社也提到近期在大陸爆紅的《啥是佩奇》，該短片講述一名村民為了讓在城裡長大的孫子開心，用舊物件做了一個小豬佩奇，報導形容，視頻包含了「中國家庭團聚」、「愛與和諧的情結」。

▲《啥是佩奇》劇照。（圖／豆瓣電影）