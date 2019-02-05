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初一台鐵狀況多！屏東莒光號延誤41分、永康=台南間西線斷電封鎖

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▲▼春節疏運，台鐵台北車站湧入返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵春節疏運。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

大年初一（5日）鐵路運輸狀況不斷！除了機場捷運台北－三重間一度單線雙向運行，直到中午才恢復正常，台鐵列車同樣一整天狀況不停，包括台鐵3111車次嘉義－屏東區間車，清晨5點20分從台南出站前往潮州時，車廂底部冒煙；台鐵5703車次高雄－屏東的莒光號列車則在早上8點25分發生機車第2牽引馬達故障，延誤41分鐘。

台鐵3111車次自嘉義至屏東區間車，在清晨5點20分從台南站出站前往潮州時，因剎車後鬆開不良，導致車廂底部冒煙，但沒有起火，現場經檢視排除後即開車，開班次比原定時間延遲3分鐘抵達潮州站。

▲▼春節疏運，台北車站台鐵湧入返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲大年初一民眾紛紛搭台鐵走春。（圖／記者林敬旻攝）

另一列台鐵5703次高雄－屏東的莒光號列車，則在早上8點25分晚2分鐘抵達屏東站後，發生機車第2牽引馬達（R126）故障，，經處理8點49分晚24分鐘開車，9點05分晚26分鐘抵達潮州，加掛前位機車（R138）及待避303次後於9點22分開車，合計延誤約41分鐘，無影響其他列車。

莒光號2次觀光列車則是於下午15點21分時，在枋寮=佳冬間因車上ATP異常，原地重開後正常，佳冬15點30分晚7分鐘開，於林邊站又故障重開無效，15點40分延誤14分開車，請沿途各站啟動「站、車呼喚機制」，主動與該次車進行站、車呼喚應答。

台南站則在15點50分通報，永康=台南間東豐路平交道(K357+184)海側鐵路宿舍發生火災，15點56分起永康=台南間西線斷電封鎖，已通知工務、路警及消防人員及至現場灌救及協助處理，請列車注意運轉。

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關鍵字：台鐵,春節疏運,春節

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