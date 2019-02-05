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愛美娃「塗口紅變漂漂」！一看鏡子爆哭…「石榴姐現身」

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記者李芷萱／台北報導

女孩們小時候一定曾偷用媽媽的化妝品想變漂亮，不過這種「美哭自己」的狀況，相信多數人是第一次見。網友羅賓在《爆廢公社公開版》透露，女兒姆姆很愛拿她的口紅說要「擦藥藥」，結果阿嬤拿鏡子給孫女照一下後，對方竟立馬伸手拍開鏡子，還發出尖銳哭聲，可愛反應讓網友全笑翻，「我聽到阿嬤說照妖鏡」、「以為會變女神，結果一看變女鬼，幼小心靈受創」。

羅賓分享兩則影片，片中姆姆穿的衣服不一樣，能分辨出是不同天。她透露，第一次發生後，又想逗女兒一次，不過一開始姆姆還不想接過口紅，是她先塗一次，讓對方覺得很正常「卸下心房」，才再次嘗試，結果依然大崩潰。

▲▼塗口紅變漂漂～愛美娃照鏡子秒爆哭。（圖／網友羅賓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤一直在旁邊補刀「照妖鏡」XD。（圖／網友羅賓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

羅賓透露，平常很少在化妝，所以姆姆都只拿口紅，加上女兒有口水疹、家人會幫忙擦藥，所以可能是這樣對方才以為「口紅是藥」。至於怎麼安撫女兒的情緒？她表示會幫擦掉口紅再抱一抱，不過姆姆似乎沒把這件事放心上，事發後沒多久又想去拿口紅。

至於有部分網友好奇被女兒拿去玩的YSL是否還健在，羅賓表示，YSL還活著，倒是有一支DHC的無色護唇膏「完全斷到沒剩」，「我打開傻眼，懷疑她吃掉，因為打開的時候就空了，家裡也沒發現她塗過的痕跡」，好在女兒依然活蹦亂跳。

▲▼塗口紅變漂漂～愛美娃照鏡子秒爆哭。（圖／網友羅賓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹把自己塗成「石榴姐」。（圖／網友羅賓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：口紅,爆廢公社公開版,照妖鏡,女兒

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