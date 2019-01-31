上班最後一天！尾牙抽到2萬爽爆　一開紅包驚見「老闆詐騙手法」超心碎

▲公司抽獎真的是2萬越南盾，不用懷疑。（圖／翻攝自爆廢公開公開版）

網搜小組／綜合報導

「我的心都碎了！」高雄一名男網友今（31）日是最後一天上班，接著就開始爽放過新年，他也在年前抽到公司發放的2萬元尾牙獎，讓他爽到以為自己是全天下最好運的人，只是沒想到一打開紅包傻眼了，讓他笑著笑著就哭了。

該名男網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文說，今天是他農曆年前最後一天在公司上班，還抽到2萬元紅包，他超級開心，「只是這些錢買手搖杯夠嗎......？」他還樂觀地hashtag寫道「#好運捨我其誰」。

正當以為是抽中2萬元台幣時，但美夢立刻被照片裡的真相打碎；畫面中可見，紫色絨布上並非大家熟悉的紅、藍顏色，以及孫中山、4位小朋友圖像的樣式，而是薄薄2張的「10000越南盾」，上面印著則是建國領導人「胡志明」（本名阮必成）的圖像。

▲天真的他以為打開紅包是這樣的景象，沒想到一切都是誤會。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉姵呈攝）

雖然這2萬越南盾紙鈔極為乾淨嶄新，但抽到後一定也不開心，因為換算新台幣只值27元，讓原PO的心都碎光光了，默默在文末補上hashtag「#只是幣值悲劇」。

這比悲傷還悲傷的故事，引來網友紛紛留言笑說，「不到30元」、「.......買手搖杯都不夠啊」、「可以買三個茶葉蛋」、「還好我老公抽到的是台幣2萬」，不斷憐憫安慰原PO受傷的小心靈。

▼收到200元台幣，還比原PO的好。（圖／示意圖／ETtoday資料照，與本文無關）