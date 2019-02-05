韓國職場文化有趣？難適應？　燒酒杯杯喝「感情快快好」

▲ 韓國飲酒文化盛行。（圖／記者黃心瑀攝）

作者：Fion

摘自：時報文化出版《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

●精選書摘

跟韓國人打交道，最讓人害怕的或許就是「燒酒」了。前美國記者法蘭克．阿倫斯在他的著作《韓國，原來如此！》一開頭，就描寫著這樣的場景︰「韓國流行音樂砰砰砰的轟進我雙耳，熱力四射的程度教人不敢領教；二手菸充塞我的肺，我原本乾淨清爽的襯衫早已被汗水浸濕，上面還留有稍早吃晚餐時噴濺到的牛肉汁和神祕醬料；一閃一閃的彩色燈光切割這個漆黑的密閉房間，我跟十多個大叫大嚷、拍掌喝采、又笑又鬧、勾肩搭背的韓國人擠在裡面……他們不么喝、不唱歌的時候，就忙著把某種裝在綠色小瓶子裡、由幾個中年韓國人送進來的不明液體全呑下肚。」

在韓國待了四年的我，讀到這段文字時，立刻心領神會這寫的是「會食（회식）」的第二攤。「會食」意指公司聚餐，通常是全組或全部門員工一起聚餐，由公司出錢買單。平常透過硬邦邦的工作交流，難以認識彼此，那就藉著吃飯喝酒放鬆心防，讓感情加溫。對於喜愛團體活動，強調團結的韓國人來說，喝酒博感情是一件非常正常的事。不只工作，連平常的生活也很習慣有酒精相隨。

韓國人聚會常常會到晚上十二點、一點才散場，好幾次我和老公的朋友們一起吃飯，即使是帶著才四、五歲的小孩出席的朋友，也會陪著我們一路吃喝到最後，不像臺灣父母會以「我們家小朋友的睡覺時間到了」為由先離開。一群人去露營的時候，也是邊烤肉邊喝酒，小孩就在一旁跑來跑去。酒精，是個非常自然的存在。

而韓國的大一新鮮人入學後必參加迎新宿營，向來也充斥著喝酒、遊戲，大學生活中一路到學校的忘年會、社團聚會、聯誼……幾乎每一個場合都有酒精相伴。等於從小時看著大人喝，到長大了自己跟朋友喝，進入職場，自然也習慣用酒精和其他人打交道。

對於日常生活中得謹守著上下關係，轉換敬語、非敬語的韓國人來說，喝了一點小酒微茫的狀態，就好像能夠跨越一點禮儀的邊界，也不會被特別注意，可以比較放鬆。以我自己來說，因為個性比較怕生，藉著酒精催化，才有勇氣拉著韓國女生朋友的手︰「歐膩（註：언니，姐姐的意思。）～幫我看這是什麼意思。」所以我能夠理解，對喜歡結群成黨、拉關係的韓國人來說，酒精是幫他們加速拉近彼此距離的好工具。

只是工具一旦被濫用，就會帶來負作用，甚至從解藥變成毒藥。為了凝聚團結心，讓員工用公司的錢聚餐的「會食」，後來演變成職場人下班後卻無法回家休息，還得跟同事、上司們聚餐應酬，被半強迫的灌醉，連續好幾攤的喝到半夜，隔天卻還是得準時上班打卡，成為讓人心累身也累的惡性循環。

在各種暴飲猝死的新聞、肝病防治宣導，甚至連續劇、綜藝節目的影響之下，現在許多大企業也開始帶頭改善，像是SK證券提出「119會食」口號，就是只喝一種酒（混著喝容易醉，只喝一種會比較輕鬆）、只吃一間餐廳（吃飯就好，不用續攤到KTV唱歌）、九點以前結束。讓大家純聚餐交流感情，不用再像以前得喝到半夜才能回家。

▲ 韓國職場的「會食」總是要續好幾攤。（圖／時報文化出版提供）

而身在職場的臺灣人，其實還有一道「外國人」的金牌可用。法蘭克．阿倫斯在書裡就常提到，身為一個部門裡少有的西方面孔，他「拿到了韓國籍同事都沒有的大富翁桌遊『老外出獄許可證』」，別的同事要乾杯，他只需要配合著拿起杯子有個動作，輕啜一小口就好。

雖然一個外國人身在韓國職場，難免碰上升職的透明天花板，但相對的，外國人身分也是一個百搭的好用理由：「我們╳╳人（臺灣、美國、英國……自行帶入）沒有這樣的習慣」或許有些白目會回你：「來韓國就要照韓國的習慣做。」不過對於這樣的人，本來拿什麼理由都是沒用的，只能閃遠一點。

如果你本來就好杯中物，跟韓國人打交道絕對可以輕鬆一點，算是一條捷徑。但如果不喜歡喝，其實也是交得了朋友，畢竟韓國人中也有不少人討厭這樣的喝酒文化。而且日久見人心，可以在別的地方展現你的本事和親和力，不用勉強自己一定得跟上韓國人喝酒的節奏。

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、臺灣東北亞學會副秘書長董思齊、諧星作家黃大米築夢推薦