日本性工作者遇「超奇葩要求」　洗碗、搬家還要照顧老人！

▲ 日本許多客人對性工作者提出千奇百怪的要求。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

日本風俗業興盛，許多客人提出千奇百怪的要求。一名性工作者在推特上表示，有人訂了兩小時的服務，結果只是要他幫忙搬家，因此想請問有沒有同行遇過類似的經驗。這篇推文引發廣大迴響，有3萬人次轉推，不少性工作者曾被指定洗碗、鋪床、掃地，甚至還要跳舞、設定手機以及照顧老人，有台灣網友發現後將這些對話分享至PTT。

從留言中可見，許多性工作者都有被要求做家事的經驗，包括掃地、清理廁所等。有客人每周都會打電話來，訂4小時的服務，但全用來做累積了一星期的家事。還有人說，自己除了原本的服務內容，3小時之內還幫忙搬家、掃地、陪吃飯。網友看了後表示，結合打掃的風俗業或許會成為另類商機。

風俗経験のある方への質問なんですけど

１２０分でお客さんに自宅に呼ばれて

引っ越し手伝わされた風俗嬢私以外にいますか？ — 二足歩行のTENGA❣️みゆな (@otinuki) 2019年2月1日

有性工作者表示，客人要他處理Excel檔案，最後還延長了時間，而自稱是系統工程師的網友則大呼「有趣」。此外，有人說曾經幫忙客人回復手機原廠設定，而處理完時，服務時間也結束了。還有人指出，被要求為獨居的爺爺洗衣服、做長照服務。

而這些都還不是最奇葩的，一名性工作者被指定跳舞，還要跟隨節拍器節奏跳嘻哈團體「DA PUMP」的單曲《U.S.A》，讓他稍微學到一些舞蹈基礎。該名性工作者表示，那位客人似乎已經指定自己專門來跳舞了。而看了這麼多古怪案例的原PO則大笑說，「太多才多藝了！」

▼ 有網友將這些趣聞分享至PTT 。（圖／翻攝自PTT）

