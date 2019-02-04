男性15min能「拆鏡頭」！南韓偷拍風氣盛　受害者報警反覺得「自己好隨便」

▲南韓女性上街要政府重視偷拍問題。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

韓國是世界上技術最先進，數位化最高的國家之一，並在智慧型手機方面領先全球，但正是這樣子的情況，導致犯罪分子增多，更讓近幾年的偷拍風氣更加盛行，也讓許多女性在公共場合無法感到安心。南韓檢察官朴光彌（Park Gwang-Mi，音譯）花了2年的時間，在首爾龍山地區搜索超過1500間廁所，希望能杜絕針孔攝影機的存在，她更表示「要抓住這些罪犯很困難，因為這些男性可以在15分鐘內拆裝這些偷拍設備。」

根據《BBC》報導，南韓這個國家被描述為，正在處於被偷拍設備的控制之下，這些被藏起來的攝影機被設置在廁所、更衣室、健身房，甚至是游泳池內的更衣時，隨後這些偷拍者會將這些影片，發布到色情網站上。

在首爾相關的活動人士稱，除非政府採取更多預防措施，來防止偷拍的事情發生，否則這類的犯罪很有可能會蔓延到其他國家，並且變的很難制止。南韓警方每年都會收到超過6000起有關偷拍案件的報案，其中有80%的受害者為女性；相關人士更擔心仍有數百人不會出面報案，將受害的經歷講出來，因為有些犯罪者是這些人的好朋友或是親密愛人。

一名金姓女子在接受訪問時表示，她在一間餐廳裡發現自己被偷拍，嫌犯將鏡頭對準她的裙下，當她抓住該名男子時，更發現男子的手機中還有她的其他影片，而且還有其他陌生男子討論的紀錄。金姓女子表示，當她報案進入警局時感到非常害怕，因為許多男人盯著她看，讓她開始在想是不是自己穿得太暴露，或是看起來很隨便，而且也因為害怕受到指責，而不敢把事情跟別人講，但最令人傻眼的是，該名偷拍的男子最後並未受到懲罰。

朴秀妍（Park Soo-yeon，音譯）在2015年時，以「Ha Yena」的名義成立了一個活動組織，目的是推翻一個名為「Soranet」的偷拍網站，該網站擁有超過一百萬名用戶，並在未經所有的女性知情或同意的情況下，收集和分享了數千個影片，這些影片幾乎都是在廁所或是商店更衣室裡面秘密拍攝，或者是由朋友跟前親密愛人以報復目的所公布。

朴秀妍說，透過「Ha Yena」的活動，可能會讓這些影片被下架或是無法觀看，但真正的問題在於，這些偷拍影片會一次又一次的出現；這個網站辯稱他們不知道影片是非法拍攝的，但問題是他們怎麼可能不知道？網路性犯罪不僅僅在韓國發生，瑞典和美國都出現過這些問題，想要解決必須要跟國際合作，一起打擊這些犯罪。

報導中指出，南韓特別小組一直在首爾的公共場合裡，找尋偷拍的鏡頭，但從未找到任何東西；檢察官朴光彌就為了偷拍的問題，花了2年的時間在龍山區，翻遍了超過1500個廁所，她說，要抓住這些罪犯真很困難，這些偷拍男性能夠在15分鐘內，將頭拍攝被拆卸帶走。