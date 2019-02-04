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老公造成「夫源病」！6成日本人妻想立刻離婚　過半盼丈夫快過世

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▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲超過6成日本人妻希望可以離婚。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

在日文中，「22」的發音接近「夫婦」，因此每年2月2日又被稱為「夫婦之日」，今年也將是平成年最後一個夫婦之日。日本電視台就做了一個調查，在100名人妻裡，就有超過6成對自己的丈夫感到不滿，近期「夫源病」一詞也在日本越來越廣泛使用，指的就是因為丈夫造成的神經性疾病。

日本朝日電視臺近期就針對各年齡層的夫妻進行了一次街頭調查，結果100對夫妻中，就有62名妻子對丈夫感到不滿，其中因包含「丈夫太沉迷於遊戲，連上班前都一直玩」、「上完廁所之後，衛生紙都不仍掉」、「年紀一把了還迷戀年輕的小女生」、「生活習慣非常髒亂，說了會改但從來沒改」等等，有著各式各樣的問題。

朝日電視台這項調查主要是喚起大眾對於「夫源病」的注意，這個詞彙最早由日本大阪大學的教授石藏文信提出，主要症狀有：頭痛、頭暈、耳鳴、肩膀疼、抑鬱、心悸、失眠等等，現今逐漸變成社會問題。

而根據石藏教授所做的調查顯示，有56%的妻子在結婚5年之內開始討厭丈夫，甚至大約有4分之一在結婚一年內就開始對丈夫感到嫌棄，另外，如果不需要考慮經濟壓力的話，有63.7%的妻子在「近期內」就想要離婚。最驚人的是，有55%的妻子希望丈夫早點過世。

石藏教授在演講的時候提到，「大家都說『愛是永恆的』，但若是真的這樣，就不需要對上天發誓了，有時候『要幸福一輩子』並不是誓言，而是一種詛咒」。他表示，有些妻子會覺得，對丈夫沒感情了是自己的錯，甚至自責自己是壞妻子，「從今以後不需要這樣想了，你並不是壞妻子，只是個普通的妻子而已」。

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關鍵字：夫源病,夫婦之日,離婚,日韓要聞

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