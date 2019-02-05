初一走春拜拜趣！柯文哲一當選就還願　鎮瀾宮嬤神預言：小英當總統

▲蔡英文2016年前往鎮瀾宮參拜。（圖／翻攝林佳龍臉書）

政治中心／綜合報導

廟宇是人民信仰的中心，許多人在大年初一會到廟裡拜拜，不少政治人物在過年期間都會安排行程前往各大宮廟參拜祈福，特別在選舉年間，政治人物也習慣走訪廟宇，祈求順利當選，同時凝聚選民。此外，一年一度鎮瀾宮大甲媽祖繞境盛事，也有包括總統蔡英文、台北市長柯文哲等政壇人士共襄盛舉，顯示出政治人物對廟宇文化的重視。

▲總統蔡英文出席大甲媽遶境啟動的祈安典禮。（圖／ETtoday資料照）



前新北市長朱立倫有淡水阿嬤，蔡英文也有鎮瀾宮阿嬤，2016年4月8日，台中市鎮瀾宮大甲媽祖出巡，當時蔡英文、立法院副院長蔡其昌與市長林佳龍到場參拜，事後林佳龍在臉書透露，2000年蔡英文任職陸委會主委，曾因兩岸宗教交流業務到鎮瀾宮上香，途中廟口一位高齡90幾歲的阿嬤，攔下她直說未來「會當總統」，令蔡英文覺得十分突兀，「如今回想起來，還真是靈驗」，阿嬤的神預測，令人印象深刻。

▲總統蔡英文出席大甲媽遶境啟動的祈安典禮。（圖／ETtoday資料照）

除了蔡英文以外，柯文哲跟鎮瀾宮也很有緣分，2014年4月太陽花學運期間，柯文哲以台北市長參選人的身份參加大甲媽祖繞境，同年12月柯文哲當選台北市長，第一個休假日就帶著太太陳佩琪，現身大甲鎮瀾宮拜拜還願，因為沒有事先通知，讓廟方嚇了一跳，引發不小騷動，不過夫妻倆僅待了20分鐘就快閃離開。當天柯文哲回新竹老家時，也到新竹城隍廟還願，因為選前柯媽媽曾經幫他求籤，祈求柯文哲能順利當選。

▲柯文哲去年春節跑了28間宮廟。（圖／翻攝柯文哲臉書）

由於柯文哲2014年投入政壇首度參選時曾參加大甲媽繞境，今年預計再參加，讓外界好奇是不是要「拚總統」，柯文哲日前解釋，因為當初有許願，如果當選市長就要跟大甲媽走一次，而且會走完全程，媒體追問，「會再去許願嗎？」讓他苦笑回答，「不要許太多願望」。不過外界質疑，此舉是為了凝聚地方聲量替大選鋪路，有議員懷疑，柯文哲是不是還有「更大的願望（選總統）」。

高雄市長韓國瑜在2018年底選戰倒數9天，將最後一次「外縣市站台行程」獻給台中，與台中市長盧秀燕到鎮瀾宮合體拉抬聲勢，「韓流」外溢台中，讓熱情支持者都暴動了，鎮瀾宮基金會董事長顏清標帶著韓、盧，向大甲媽祖祈禱選舉順利，韓國瑜致詞時喊出，「一個禿子加一個燕子，讓人民過好日子」，獲得群眾迴響，最後兩人也如願當選市長。