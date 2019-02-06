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年初二盧秀燕送手繪金豬紅包　民眾清晨排隊驚喜直呼：好幸運

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▲大年初二盧秀燕到大甲鎮瀾宮送手繪金豬紅包。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大年初二盧秀燕到大甲鎮瀾宮送手繪金豬紅包。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／台中報導

台中市長盧秀燕大年初二前往大甲鎮瀾宮參拜，同時將自己畫了有可愛金豬的小紅包，送給第一位排隊民眾，讓領到的高姓民眾直呼好幸運，這麼早來排隊值得了。盧秀燕表示，她在紅包袋上畫了金豬，還有「招財進寶」，希望祝福民眾賺大錢、豬年行大運。

▲大年初二盧秀燕到大甲鎮瀾宮送手繪金豬紅包。（圖／記者唐詠絮攝）

盧秀燕表示，為獎勵一大早到鎮瀾宮搶頭香的民眾，她與交通局葉局長彩繪了2個紅包，裡面裝有神秘禮物，送給第一及第二位排隊民眾。她在紅包袋上畫了一隻金豬，還有「招財進寶」字樣，希望大家賺大錢，她並祝福市民身體健康、闔家平安。

交通局葉局長則說，他也在紅包袋上以金色及銀色畫了一隻豬，還有一個紅色的「春」字，代表春節喜氣洋洋。

▲大年初二盧秀燕到大甲鎮瀾宮送手繪金豬紅包。（圖／記者唐詠絮攝）

領到市長自畫紅包的30歲高先生說，他7時就來鎮瀾宮排隊，沒想到可以拿到市長自己畫的小紅包，真的很幸運；紅包袋裡裝有一個1元小紅包及百貨禮券，會拿去買衣服趁過年添新衣，這麼早來排隊很值得。

領到交通局長自畫紅包的37歲鄧先生則說，他也是7時就來排隊，很高興一排就能拿到這麼特別的紅包，相信新的一年會有好運。

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關鍵字：盧秀燕,鎮瀾宮,金豬,招財進寶

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