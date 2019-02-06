小英初二發福袋　遇「搶麥哥」當場愣住

▲紅衣「搶麥哥」被工作人員架走。（圖／記者洪正達攝’）



記者洪正達／高雄報導

總統蔡英文初二展開福袋發放行程，下午5點到高雄武廟發放紅包時，一名原本在排隊等領紅包民眾突然失控，搶走工作人員手上的麥克風，蔡英文當場愣住，「搶麥哥」也瞬間被工作人員架離場外，蔡英文則延長發放時間半小時，一直到晚間6點15分才開現場。

▲紅衣「搶麥哥」搶走麥克風，蔡英文瞬間愣住。（圖／記者洪正達攝）

今天是大年初二，蔡英文福袋從雲林、台南一路發放到高雄，但陳抗民眾幾乎如影隨形，6日下午5點鐘到達武廟時，就有民眾舉著「下台」標語並大聲抗議，轄區警局未免衝突發生，早一步派人在陳抗人士旁邊站崗。

蔡英文在整天的福袋發放行程中，陳其邁與陳菊全程陪同，來到武廟時，幾乎全場民眾也相當歡迎，但「邁邁」陳其邁似乎人氣也與小英相當，不少支持者一見到行政院副院長陳其邁到場，紛紛舉高手機拍照，總統蔡英文原本預計僅發放1000個紅包，但現場民眾太過熱情，乾脆加碼到2600個，原先預計5點45分離開，特地延長半小時才離場。

▲小英總統人氣不錯，有許多民眾高喊總統加油。（圖／記者洪正達攝）

▲陳抗民眾幾乎如影隨形。（圖／記者洪正達攝）

▲行政院副院長陳其邁落選後仍是人氣王。（圖／記者洪正達攝）