巨響+碎片大噴散！德製一戰手榴彈爆破　放了一世紀威力仍超強

▲手榴彈被爆破現場。（圖／翻攝自推特／Hong Kong Police Force）

國際中心／綜合報導

香港一間位於將軍澳工業邨的加樂比（Calbee）的洋芋片工廠，在2日上午發現有一顆由德國在第一次世界大戰所製造的手榴彈，被藏在一批從法國進口的馬鈴薯堆中。香港警方到場處理後，將該枚手榴彈爆破並將過程記錄下來，只見爆破瞬間有仍有許多碎裂物伴隨著巨大聲響噴發而出，其威力完全不可小覷。

綜合外媒報導，該枚手榴彈跟混在一批來自法國的新鮮馬鈴薯中，於2日凌晨被送至香港加勒比的洋芋片工廠裡，並在當天早上9點多時，在一台馬鈴薯加工器內被員工發現。

由於這是同一周內，香港第2度發現手榴彈，當局接獲報案後不敢怠慢，隨即趕往現場並拉起封鎖線，在確認手榴彈的來源之後於中午時將其引爆。據悉，這顆手榴彈為德國在一戰時所製造，直徑為8公分，重量約為1公斤，並在第一次世界大戰中被使用、投擲，但是當時並未被爆破。

香港警方也在近日公布了當天的畫面，只見爆破人員小心翼翼的將手榴彈放入1公尺深的水溝內，準備進行引爆作業，人員全數撤離之後，只聽到傳出一聲超大「砰！」的巨響，隨後水溝裡頭噴濺出許多碎片，足以讓人見識這顆有100多年歷史的手榴彈的驚人威力。