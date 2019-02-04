「注射色素」變黑珍珠！　32S超巨罩杯女：要搬到非洲生活囉~





▲馬汀娜從一名白人變黑人。（圖／翻攝自Instagram／sunkissedbynat）

國際中心／綜合報導

德國一名前空姐馬汀娜（Martina Big）在辭職之後，轉戰伸展台成為一名模特兒，不過在歷經過多次整形手術，讓她罩杯變成32S之後，她更接受了長達2年「黑色素」的施打；如今的她膚色變超黑，更自認為是一名真真實實的非洲人，不僅前往非洲受洗並獲的「大天使」的稱號，現在她更要和老公一同搬到肯亞住，以融入當地的社會。

綜合外媒報導，馬汀娜7年前接受了多次的手術，讓自己的胸部從32D增大為現在的32S，成為全歐洲胸部最大的女人，不過她對此還不滿意，在老公的建議之下，她在2017年1月時，跟一般的歐洲人一樣，想透過曬日光浴來讓自己的膚色變黑。

馬汀娜在把自己曬黑之後決定，接受3次的棕褐色素施打，讓她整個人從頭到腳顏色變深，看起來就跟真的非洲人一樣。改頭換面後的馬汀娜先是到肯亞受洗，並獲得了「大天使（Malaika Kubwa）」的洗禮名。

在受洗過後，現在馬汀娜又有一個新的願望，那就是能夠永久居住在非洲，並在當地與一同施打棕褐色素的另一半邁克爾•歐文（Michael Eurwen），組成一個幸福的家庭。報導中指出，這對夫妻已經開始在肯亞找房子，並希望能夠盡快搬到當地，了解有關黑人的文化，以便於以後可以教育他們的孩子。

馬汀娜在接受採訪時表示，現在的她已經是非洲人了，而醫生也告訴她，她生出的小孩也將會是一名黑人。不過許多人顯然不採信馬汀娜的想法，更留言表示「她認為注射了黑色素，就會改變遺傳基因？換一名醫生看看吧！」