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近50年最嚴重…2018年美國校園槍擊94起　400萬學童受創！

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▲▼ 佛州校園槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年2月14日佛州校園槍擊，受驚嚇女學生相擁而泣。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國校園槍擊案頻傳，根據美國海軍研究院（USNPS）近日一項研究顯示，2018年全美一共發生94起校園槍擊事件，創下1970年以來的最高紀錄。去年上半年，佛州與德州相繼爆發重大校園槍擊案，造成共27名師生喪命。

報告中指出，過去校園槍擊案最高紀錄為2006年的59宗，但2018年數字一舉衝上94宗，多出近60％。除此之外，單一起槍擊事件的傷亡程度，也比過去嚴重許多。《華盛頓郵報》則報導，2017至2018年間，共有400萬名學童歷經校園封鎖，造成許多人身心受創。

連續爆發重大槍擊案，使民眾反對槍枝情緒高漲。美國代理司法部長惠塔克（Matt Whitaker）去年底正式簽署發案禁止「撞火槍托」，要求持有人必須自行銷毀或上交當局，否則視為持有違禁槍械。

撞火槍托是一種用於半自動步槍的改裝槍托，可使槍托與槍身間產生滑動間隙，擊發時利用槍枝自身的後座力帶動槍身和扳機，達到快速發射子彈的目的，相當於改造全自動連發步槍，卻無須變更槍機設計。

例如2017年10月的賭城槍擊案，槍手裴德克（Stephen Paddock）就是使用安裝有撞火槍托的步槍，從飯店套房居高臨下朝人群傾瀉子彈，造成58死500傷悲劇，為美國近代史上最嚴重的槍擊慘案。

除此之外，今年2月份佛羅里達州派克蘭一所中學也發生校園槍擊事件，造成17名師生死亡；緊接著，美國德州聖塔菲高中5月也發生校園槍擊，造成10人死亡。

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