《眼球央視春晚》超嗆辣　來賓柯文哲「夾冷筍」郭子乾躺著中槍

▲柯文哲參加眼球央視春節聯歡晚會，當場表示：「今天來得是郭子乾，不是柯文哲」 。（圖／眼球中央電視台提供）



記者吳奕靖／高雄報導

網路頻道《眼球中央電視台》製播「央視春晚」，邀請台北市長柯文哲擔任嘉賓，不過「央視春晚」節目內容緊扣時事，麻辣話題不斷，像是參與演出節目的盛竹如更是直接在節目中嗆聲羅淑蕾：「你不是要告我嗎？」，讓看完整場節目的柯文哲說：「看完你們的表演節目，我決定之後記者不管怎麼問，我都要說今天來的是郭子乾，不是柯文哲」。

今年「央視春晚」由知名媒體人盛竹如領銜，視網膜、陳沂、動眼神經、眼屎共同主持，節目中盛竹如的表現也讓台下觀眾笑到崩潰，一段比一段還要失控。尤其在「玫瑰捅屁眼 — 之南國的乾柴烈火」相聲節目中，盛竹如擔綱旁白的重要角色，以類戲劇方式呈現，甚至讓網紅星期天、林辰、視網膜三人講相聲講到不斷笑場。盛竹如在節目中也緊貼時事，毫不忌諱喊出「羅淑蕾，妳不是要告我嗎？」等台詞，大開自己玩笑，也讓大家捏把冷汗、驚呼連連。

▲柯文哲參加眼球中央電視台春節聯歡晚會，受邀猜謎 。（圖／眼球中央電視台提供）



「央視春晚」表演節目尺度幾乎是不設限，市長柯文哲在節目中直呼「看完你們的表演節目，我決定之後記者不管怎麼問，我都要說今天來的是郭子乾，不是柯文哲。」顯然看完節目內容冷汗直流，急著切割找替身。柯市長亦將與《眼球中央電視台》主持人視網膜、眼屎透過猜燈謎，測試誰的智商比較差。

這次央視春晚製作預算一口氣突破台幣150萬，透過群眾募資方式獲得超過一百萬經費，由《眼球中央電視台》總導演臥蠶把關，製播規格比照傳統電視台，期盼能夠讓贊助者覺得值回票價。製作人動眼神經表示，希望能讓年輕朋友有個更跟得上時代的除夕節目能夠選擇，不必再看千篇一律的長輩節目，多一點幽默，讓聊政治也能和樂守歲。邀請大家在除夕夜晚間9點57分，網路接電視，一起享受年度最瘋狂、最敢嘴的除夕節目！

▲知名電視人盛竹如也受邀主持活動。（圖／眼球中央電視台提供）



