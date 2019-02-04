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年度政治人物熱搜「韓國瑜1、柯文哲2」 北市府：實際作為才能獲認可

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▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

記者蔣婕妤／台北報導

搜尋引擎Google公布2018年台灣區搜尋排行榜，國民黨高雄市長韓國瑜奪下「快速竄升政治人物」與「快速竄升人物」雙冠王；至於「快速竄升政治人物」第二名是柯文哲。北市府副發言人柯昱安4日受訪時表示，網路聲量起起伏伏，柯市長能夠歷久不衰已經不容易，政治人物還是要拿出實際作為，才能長久獲認可。

針對柯文哲網路熱搜僅獲第二名，柯昱安表示，韓國瑜網路聲量居高不下，跟他的個人特質滿有關係，韓國瑜對外表現真實，反映民眾喜歡看到政治人物真實的一面，但網路聲量起伏大，政治人物還是要拿出實際作為，讓民眾認可最重要。

媒體追問，是否認為韓國瑜「有點虛」，柯昱安解釋，並沒有這樣認為，韓國瑜網路聲量一直很高，但柯文哲能維持這麼久、歷久不衰，滿不容易，民眾希望看到實際作為才會繼續支持。

至於柯文哲今年春節再與網紅合作，但與理科太太同框一事，因其簽署的商業合約中規定「不得與政治人物接觸」，確定破局。柯昱安表示遺憾，並向期待已久的民眾抱歉。

柯昱安說明，「其實一開始接洽，狀況滿順利，他們同意我們拍攝日期、對外發布資訊，之後臨時因為跟廠商這邊簽了商業合約，裡面有紀載不能跟政治人物合作活動，所以取消計畫，我們這邊尊重他們決定，也跟廣大支持柯市長、理科太太的朋友說抱歉。」

談及後續合作的可能性，柯昱安表示，往年柯文哲都會拍攝賀年影片，只是之前都由北市府自拍、自剪輯，今年因為希望讓同仁輕鬆一點，同時也能多跟年輕YOUTUBER合作才會改變作法，未來如果不是非常重要、或是賀年形式，基本上不會刻意找YOUTUBER合作。

另外，柯文哲這次也與老天鵝娛樂合作拍攝年菜挑戰影片，當中有些敏感言詞，柯昱安強調，基本上都是配合製作單位的效果，希望大家年節節目輕鬆看，不要過度聯想。

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