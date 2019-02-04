韓國瑜飛峇里島過年「有啥好罵？」　王浩宇：鄭文燦、柯文哲應學學

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜飛峇里島過年引發討論。看見網友批評聲不斷，桃園市議員王浩宇不解「這到底有什麼好罵的？」，疲勞駕駛的司機很恐怖，那疲勞施政的首長對台灣來說是健康的嗎？不僅點名桃園市長鄭文燦，更要台北市長柯文哲也學學韓國瑜。

韓國瑜過今年春節前夕發紅包行程滿檔，但小年夜後到初四完全沒有公開活動，3日已跟家人搭乘飛機到峇里島，返台後初五將出席愛河燈會「金銀河」開幕式。韓國瑜出國保密到家，據新聞局長王淺秋轉述，他出發前還交代，「如果有人問起，就說我去山洞修行了，但不要問哪個山洞」。

「韓國瑜市長到峇里島出國度假的新聞下面一片罵聲，我很好奇，這到底有什麼好罵的？」王浩宇以美國為例，美國總統自1935年起就有固定到大衛營（Camp David）度假的傳統。大家都知道疲勞駕駛的司機很恐怖，而台灣的政治人物，卻總是把自己弄得像工作狂一樣，幾乎沒有自己的時間，這樣健康嗎？

王浩宇說，他不只一次在議會裡建議，市長、局處首長們，應該每年都要有至少一週的強迫假期，放下工作好好休息。但今年的過年前後，鄭文燦市長一樣一堆行程，不但沒有辦法好好陪家人，連個睡覺的時間都沒有。

王浩宇感慨，鄭文燦的孩子年紀還小，其實很需要爸爸這個角色，每天卻只能睡前看到爸爸一下下，五年來連一起出去玩的機會都沒有，從政一定要犧牲家庭生活嗎？「我反倒覺得，鄭文燦、柯文哲應該學學韓國瑜，每年固定找個時間出國度假、好好沈澱自己、吸收國外的知識，回來再繼續打拼，這樣對市政會更有幫助。」