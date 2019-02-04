華航機師醞釀春節罷工　深夜再發聲明「不存在與何煖軒會談的空間」

▲機師工會華航分會醞釀春節發動罷工，發放「罷工準備中」飄帶給會員。（圖／機師工會提供）

記者賴文萱／台北報導

華航勞資爭議再起，機師職業工會日前通過決議，不排除在春節發動罷工。因事關重大，交通部長林佳龍要求華航董事長何煖軒親自溝通，但機師工會深夜發出聲明，強調何煖軒一直冷處理，在正式發動行動之前，已不存在與何煖軒董事長或華航管理高層有任何單獨會談的空間與可能性。

機師職業工會指出，在2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動，至今已3天，這段期間內，交通部、勞動部與桃園市政府均曾與工會接觸，進行了解與表達關切之意，唯獨華航資方，除了不斷向飛行員恐嚇、施壓，散佈錯誤訊息攻擊工會之外，完全沒有善意的接觸。董事長何煖軒則是一直冷處理，直到交通部林佳龍部長要求處理後，才決定於自國外返回台灣。

▲機師工會傳送「罷工演練行動」說明給機師會員。（圖／機師工會提供）

工會強調，華航資方的行徑證明了資方的態度至今仍然毫無一絲一毫的改變，因此，董事長何煖軒象徵性地約工會「聊一聊」的動作，顯然只是做做樣子給交通部看的幌子罷了。基於此，機師工會鄭重聲明：在工會華航分會正式發動行動之前，已不存在與何煖軒董事長或華航管理高層有任何單獨會談的空間與可能性。

工會也呼籲全體華航分會會員，請依照代表大會決議持續進行爭議行動的準備工作，並務必於近期密切注意工會所傳遞的重要訊息。

▲華航董事長何煖軒盼能與工會聊聊，但機師工會強調，在正式發動行動之前，已不存在任何單獨會談的空間與可能性。（圖／記者李毓康攝）

華航針對機師工會揚言春節期間罷工，並履次將責任歸咎於華航毀約、未與工會接觸，也再次做出澄清。華航表示，去年8月在桃園市政府見證下，華航與機師職業工會初步達成協議，雙方簽字同意相關議題協商期間為一年，期間未曾放棄協商。

華航董事長何煖軒並期盼2/4與工會代表見面後懇談，以誠意化解歧見來尋求共識，雖然工會屢次將公司合理的管理作為與紀律要求視為挑釁，並不斷重申將在春節罷工，仍希望工會能以旅客春節疏運為重，放棄爭議行為。