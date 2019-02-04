春節愛愛買保障！「愛滋快易篩」15min知結果　還可全程客製化

▲春節想纏綿，務必要戴套，以保護自身安全。（圖／達志／示意圖）

生活中心／台北報導

佳節纏綿好時光，莫忘牢牢套住親愛的他！春節長假，衛生局提醒民眾，享受歡愉之際，全程正確使用保險套，保護自己也保護親密伴侶。而為協助民眾及早發現愛滋，推出「愛滋快易篩」貼心服務，只需撥打專線指定時間及地點，即可享有依個人需求打造的「客製化」專業篩檢服務，15至20分鐘即可得知結果。

疾病管制科長許玉芬指出，愛滋病毒潛伏期間沒有症狀，僅能透過篩檢確認，若能早期發現並及早治療，除可有效抑制病毒、降低發病機率、延緩發病時間外，亦可降低傳染的風險。若不慎發生不安全性行為時，透過愛滋病毒篩檢是一種保護自己及伴侶健康的補救方法。

▲新北市衛生局推「愛滋快易篩」服務，只要15分鐘民眾就可得知篩檢結果。（圖／CFP）

為提升愛滋病毒篩檢服務方便性與可近性，新北市除了轄區內的衛生所、指定醫院、檢驗所、藥局、特定的健身房、三溫暖及公園等有提供愛滋匿名篩檢外，更推出預約「愛滋快易篩」服務，只要撥打專線0800-001069指定你想要的時間及地點進行篩檢，最後的篩檢結果也只有您和工作人員知道，隱私度百分百，且整個過程只需要花費15-20分鐘，既方便又能享有足夠的隱私性。

衛生局提醒民眾，愛滋篩檢雖然重要，但若能事先預防，不貪圖一時的刺激，性行為時務必全程使用保險套並選用水性潤滑液，才能真正保護自己及伴侶的健康。有關匿名篩檢服務資訊，可撥打諮詢專線0800-001069，或至衛生局網站愛滋防治專區查詢。