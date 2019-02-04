GU材質普通小資女仍埋單？　網友盤點「3個必買原因」

▲走在路上，經常能看見民眾提GU紙袋。（圖／翻攝自GU臉書）

生活中心／綜合報導

日系平價品牌GU進軍台灣已久，消費者的壞評價似乎大於好評價，不過一名網友指出，雖然網路上大家心得幾乎都是不好的，可是實際走出門一趟，路上很多年輕女生拿GU的袋子，好奇GU到底有什麼值得買的？結果釣出不少網友回應，甚至還歸類出3點值得買GU的原因。

這名網友表示，PTT同溫層對GU評價大多都是「材質跟抹布沒兩樣」、「夜市路邊攤衣服的有店面版本」、「這牌存在的意義就是讓你知道UQ有多好」，他自己也認為，網路商店的照片完全不生火，但有一天出門看電影，從公車上到散場結束，看到手拿GU紙袋的年輕女生超過10位。

▲網友點出GU值得買的原因。（圖／翻攝自PTT）

有網友看法跟原PO差不多，「這牌子衣服摸過真的會嚇到 材質也太差」、「GU材質還不如在淘寶買一件約台幣90塊的T-shirt」、「在日本GU買過一個海軍風帆布肩背包，大概台幣250而已，材質不錯款式好看，但衣服我就真不解了...」。

但也有網友認為，GU可以買的原因包括便宜、挑款式能找到好貨、常買衣服穿壞不心疼，「這種衣服壽命只有一季，價格和樣式可以接受就好了」、「素的大學t還可以啊，390穿一季這樣」、「便宜阿，但我只買小孩褲子，基本買完這季穿完，明年也不一定」、「版型算時尚入門 材質自己挑一下就好」，「不特價就夠便宜，款式普遍比uq便宜」、「大學T特價才290」、「GU一件T190，去地攤還買不到咧XD品質對得起價格囉」。