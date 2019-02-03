搭高鐵遇服務員驚「顏值爆表」　他讚「水準比空姐」！網認證：制服大加分

▲近日有網友驚嘆著高鐵上男女服務人員都有著超高顏值！（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣高鐵自通車以來大幅縮短了北高的距離，西部一日生活圈成形，而除了速度上的提升，最讓網友有感的，是員工們超高的顏值！就有網友乘坐高鐵時，被男女服務員的外貌和身材驚艷到，上網PO文意外引起不小的共鳴，許多人都有著一樣的想法！

網友2日晚間在PTT發文，表示每次搭高鐵時，都有觀察到一特殊現象，「高鐵的服務人員外貌和身材都很不錯」！他讚嘆，不論是男服務員、女服務員，外貌均相當吸睛，男生高大挺拔、女生前凸後翹，連車長都是正妹，水準和空服員比 不相上下，「請問高鐵的員工是不是都有精心挑選過的？」

▲去年7月，高鐵推出期間限定制服，讓服勤員穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」，讓旅客與藝術不期而遇。（圖／高鐵提供）

文章貼出後，引起許多網友共鳴，紛紛表示高鐵服務人員顏值真的很不錯，「高鐵顏值超高！跟台鐵比起來真的差很多」、「沒你說的那麼正，但素質均勻」、「我昨天搭車，有一個推商品推車的好像有點正」、「女的沒到都很正，但真的找不到醜的」、「每次看到高鐵男性員工都很心動」、「很ㄋㄞ，『推車商品有需要嘛』」。

不少網友推測，在服務業中顏值自然會是一項重要的指標，「你想看到一個剛從動漫展回來的服務你嗎」、「這就跟空服員幹嘛要年輕貌美一樣道理吧」、「服務業當然挑過」、「長相也是能力啊，同樣做事沈穩，你也會偏好顏值高的。」

▲高鐵正妹女員工「皮皮」（Chang Pee）有著高人氣，臉書和IG有超過3.5萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自Chang Pee臉書、IG）

也有網友說，高鐵員工的制服相當合身，穿起來自然有加分，「高鐵制服的剪裁很棒，有加乘！」另有從業人員引以為傲，對，「187公分的高鐵服務員在這回答你，是的。」

2017年時本站新聞〈民眾高鐵遇「氣質正妹」服務員 破千人說讚：求表特〉，當時有位網友搭乘高鐵時，感受到後方突然有一陣香風飄過，原來是正妹販售員從旁邊經過，「高鐵上的販售員，超正的！而且超香。」於是他就拿手機拍下背影分享，販售員玲瓏有緻的高挑身材，配上高單馬尾相得益彰，而手臂處反摺的白色制服，看上去顯得很有氣質。

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