大掃除！他在姊姊房間找到「金色長長一根」　頂端有開關...老司機讚神器

▲大掃除時在姊姊房間內發現一樣「不明物品」。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

馬上就是農曆新年，闔家團圓的大日子，不少家庭趁著連假進行除舊布新的工作。就有男網友今（3）日進行掃除時，意外在姊姊房間的梳妝台上發現一樣「金色長棒」，由於外觀太顯眼實在無法忽視，又不明白這是幹嘛用的，難忍好奇只好上網求助！

男網友3日下午在PTT發文，表示今天在家中進行大掃除，結果清到姊姊房間時，意外發現在梳妝台上有個包裝精美的盒子，金色外觀看上去相當顯眼。他忍不住好奇心的誘惑，決定把盒子打開，發現裡頭只有一樣物事，是一根金黃色、長長的機器。

他當下有些傻住，仔細端詳了機器，發現頂端部分有個寫著on與off的開關，不知實際效果如何，「我不敢按」。他接著將棒狀物拿起，發現有些沉甸甸的，估計少說有200公克，但實在不知道作用是什麼，只好拍下照片有請高明，「有人知道這是什麼嗎？」

▲之前也有一名男網友誤會女友偷偷來，結果這一台是「洗臉機」。（圖／爆怨公社）

照片貼上網，各種千奇百怪的搞笑答案都有，「通往天國的鑰匙」、「這個帶勾的......你玩不起」、「不要玩姐夫」、「這不是MIB的記憶消除筆嗎」、「雷射筆啦，人家做簡報要用的」、「你姐交女朋友了啦，你懂個屁啊」、「捲髮棒啦」、「麥克風啦，少見多怪。」

當然，有些老司機提供了正確解答，這是按摩臉部的神器，「按摩臉的啦」、「按臉用的保養用具」、「按摩臉的，保養品抹上去推一推」、「」、「好東西，平常說瘦臉用的，自己怎麼用都行」、「瘦臉美容棒」。

實際上網查找，正如老司機所言，是近期頗夯的K金美顏棒，不少廠商都有推出，用於臉部拉提、按摩，每分鐘可有6000轉微動，適用於臉部、四肢等穴位按摩，更貼心具備防水功能，價格從6、700元到2000元都有。

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