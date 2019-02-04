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小兒子只包2000元給我！吃醋媽見「外公紅包金額」傻眼：心中份量有差

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▲▼為方便民眾包紅包等資金需求，國泰人壽與富邦人壽皆表示，滿期金、年金都將提前給付。（圖／路透社）

▲過年包紅包給長輩，感謝對方以前的疼愛及照顧，也有添壽的含意。（圖／路透社）

網搜小組／鄒鎮宇報導

領完年終後，除了張羅家中的除舊佈新外，包紅包給長輩們，感謝之前的照顧也是重要的一環。一名女網友認為，紅包包多少就是看「自己在對方心中的份量有多少」，所以當他發現小兒子給的紅包金額不同時直接當場崩潰。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她的大兒子過年包了1萬元，小兒子則包2000元，他都默默收下，不打算告訴任何誰包了多少錢，但心中還是想起平常兒女說「小兒子平常都很小氣」；原PO說，她不在意金額多寡，因為「每個人的心意不同，看你長輩在你心中的份量如何」而已。

事後，她見到小兒子給外公紅包，外公收下後也不忍心拿孫子的錢，便看也不看地將紅包退回給原PO；此時，原PO才發現小兒子包給外公的紅包金額竟是3600元，「我當下儍眼，原來，我在他心中的份量，只是值得這樣而已！」

▲▼小兒子只包2000元給我！吃醋媽見「外公紅包金額」傻眼：心中份量有差。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO全文。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「可能心疼阿公沒收入，多給點零花錢」、「金錢 = 親情份量?」、「我也是包給我阿嬤比較多，紅包給老人家不是添壽的意思嗎？」、「兩個都真的是你親生兒子嗎？我很少看到媽媽跟自己兒子女兒計較成這樣的」、「妳好意思收兒子給阿公的紅包喔？」、「大兒子、小兒子收入跟平常受的待遇有一樣嗎？會不會小兒子其實手頭比較緊？」，也有人說「對金錢方面，小兒子應該是比較像你」。

對此，原PO也回應，「原本要刪文，可是一轉念，每個人的想法不同，所以看看大家的留言，自己也多學習一下」，只是單純吃點小醋才會發文抱怨一下。

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關鍵字：爆怨公社,小兒子,紅包,外公,份量

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