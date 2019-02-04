除夕國道湧南下車潮！「5大地雷路段」別踩　下午出發避免塞爆

▲高公局指出，今天除夕車流還是以南下為主。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

今（4 日）除夕春節連假第3天，高公局表示，車流仍以南下方向為主，估國道總延車公里為90百萬車公里，是平日的1.03倍，尤其國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林5路段為最壅塞路段，早上車潮就會很多，建議用路人下午出發，比較不會困在路上。

▲春節連假國道除夕「中部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

交通管理組科長曾國楨表示，由於這次除夕前3天已經分散掉大家返鄉的車潮，今天和昨（3日）小年夜車潮差不多，都比平常周休二日的車流量來的低，整體路況都算順暢，今天車流還是以南下方向為主，預估國道總延車公里為90百萬車公里（為1.03倍），相關疏導措施包括，單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

▲春節連假國道除夕「北部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局預判，今天國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，容易出現車多狀況。曾國楨說，預計白天一整天車都會很多，早上開始就會車潮就會湧現，建議用路人可以選擇下午時段再出發，晚上車潮則會恢復正常。

2月4日除夕（週一）國道最壅塞路段：

國1南下：

10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）

10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

國3南下：

10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）

14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

國5南下：

10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

▲春節連假國道除夕「中部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局指出，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，已規劃4 條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9 替代國5、台63 替代國6、台61 替代國1 國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲春節連假國道除夕「北部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

公路總局也提醒，今天除夕預估上午時段就有返鄉車潮，鄰近國道交流道路段，如台64線中和及五股、台65線土城、台74線霧峰及快官等，和無國道地區的主要幹道，包括台9線蘇花公路及南迴公路等，都可能出現局部壅塞或車多情形，下午、晚間因接近國人圍爐時段，預判整體道路狀況將為良好，建議民眾可避開壅塞時段行駛，另外，台9線蘇花公路在春節期間實施大貨車時段性管制通行，從今天起至7日初三，管制時間調整為上午7點至下午1點，請用路人多加注意。