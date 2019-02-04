習近平向台灣民眾拜年　提高人民「三感」全面建成小康社會

▲習近平於中共春節團拜發表演講。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

中共中央、國務院3日於北京人民大會堂舉行春節團拜會。中共總書記習近平依照慣例向大陸各族人民、香港澳門與台灣民眾拜年。他也強調，過去的一年，在前進路上奮力奔跑，跨過許多溝溝坎坎，越過不少激流險灘，很辛苦、也很充實，有付出、更有收穫。

典禮由李克強主持，另外栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等高官共襄盛舉外，另有各界人士2000多人出席。習近平在眾人熱烈掌聲中步入大廳，並且發表演講。

習近平表示，大陸經濟穩中有進，改革開放邁出新步伐，三大攻堅戰有力推進，脫貧攻堅成效顯著，國防和軍隊改革繼續深化，中國特色大國外交譜寫新篇，全面從嚴治黨向縱深推進，社會大局保持穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強，貫徹落實黨的十九大精神實現了良好開局。

「今年，我們將迎來新中國成立70週年。」習近平也指出，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，繼續打好三大攻堅戰，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

習近平指出，「自古以來，中國人就提倡孝老愛親，倡導老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼。我國已經進入老齡化社會。讓老年人老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安，關係社會和諧穩定。我們要在全社會大力提倡尊敬老人、關愛老人、贍養老人，大力發展老齡事業，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年。」