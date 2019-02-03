渣男謊稱女網友誤闖黑道製毒地性侵　還持刀強吻少女

▲桃園市蔡姓男子，持刀強吻少女，又性侵另名少女，二審判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市蔡姓男子，在公園中看到15歲少女可愛，竟克制不了衝動，謊稱自己是黑道，持刀強吻少女。之後他又以假網友的身分，騙出另名18歲女網友，謊稱她闖入黑道製毒地點，威脅性侵得逞。一審將他判刑8年，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，維持8年刑度。可上訴。

判決指出，桃園蔡姓男子（20歲），2016年3月初，在桃園市某停車場前，看到劉姓女子獨自行走。蔡男克制不住衝動，上前攀談，謊稱機車被電線纏住，希望劉女協助解開電線。劉女不疑有他，隨蔡男進入停車場。沒想到蔡男拿出預藏的水果刀抵住劉女臉部，另隻手抓住劉女衣領，喝令「不要動。」但劉女對他曉以大義10分鐘，蔡男竟然聽進，放下刀刃，要劉女離去。劉女離去後報警。

當月底晚間9時許，蔡男在八德區福僑公園前，見到15歲少女小茹（化名），又克制不住衝動，趁著當時下雨，假意上前問路，並將小茹騙到樹下躲雨，隨即轉身恫嚇「身上帶有兇器及電擊棒，妳會不會怕？」還說因為與別的幫派吵架，該幫派要求隨機與人接吻，且該幫派2人躲在附近查看，要接吻後2人才會出來，而要求小茹配合做接吻假動作。小茹心生恐懼配合演出，但實在演不下去，開始掙扎。蔡男又拿出水果刀環繞在小茹脖子，另一手則抱住小茹，繼續親吻。最後小茹驚嚇大哭，蔡男才鬆手放小茹離去。

過了半年，蔡男將原本臉書帳號「安安兒」變更為「葉家茹」，並傳訊給18歲女網友潘潘（化名），謊稱是潘潘的網友，要約出見面。2人約定11月中見面，但蔡男不斷變換見面地點，將潘潘騙到某大樓頂樓。等潘潘到達後，蔡男隨即持水果刀現身，謊稱這是黑道製毒的藏身處，因潘潘誤闖，必須與他發生關係，才能離去。潘潘迫於恐懼，無奈與蔡男發生關係後離去，隨即報警處理。檢警逮捕蔡男，提起公訴。

一審法院依照強制、加重強制猥褻、加重強制性交等3罪，將蔡男判刑8年。案經上訴，高等法院二審時，蔡男表示自己看過很多心理醫生，雖然沒有確診是克制不了性衝動的精神疾病，但每次看病醫生都說他有心理方面的疾病，所以主張行為時失去辨識能力，請求減刑。但高院將他送台大鑑定，鑑定報告認定他行為時具行為能力，高院因此不予減刑，最後認為原審量刑合理，因此駁回上訴，還是處蔡男有期徒刑8年。可上訴。