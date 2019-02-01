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國際人權攝影師遭爆伸魔爪　嫩妹「每晚被性侵」出差2周成地獄

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▲▼日本知名人道關懷攝影師廣河隆一長期關注重要議題，形象看似相當正派，卻遭媒體爆料，他假借拍攝的名義性侵女子。（圖／翻攝自推特／@RyuichiHirokawa）

▲廣河隆一被爆性侵多名女性。（圖／翻攝自推特／@RyuichiHirokawa）

國際中心／綜合報導

日本知名人道關懷攝影師廣河隆一長期關注重要議題，形象看似相當正派，先前卻遭到媒體爆料，他假借拍攝的名義性侵女子。30多歲的翔子就痛訴，她曾經非常崇拜廣河隆一，後來兩人在工作中認識，她卻在海外的旅館被多次侵犯，長達2周的時間宛如地獄。

《週刊文春》報導，75歲的廣河隆一是國際知名的人權攝影師，早在先前他就被揭露，他在雜誌DAYS JAPAN任職期間行為不妥，7名女子指出自己遭到性騷擾。如今，現在身為家庭主婦的翔子又指責廣河隆一曾對她伸出魔爪。

翔子年輕時就聽聞廣河隆一的大名，總是懷著仰慕的心情，直到某次演講場合兩人搭上線，她後來到這名攝影師的辦公室打工，幫忙整理作品。廣河隆一當時要到國外取材，翔子也跟著去，卻沒想到是噩夢的開端。

▲▼日本知名人道關懷攝影師廣河隆一長期關注重要議題，形象看似相當正派，卻遭媒體爆料，他假借拍攝的名義性侵女子。（圖／翻攝自推特／@RyuichiHirokawa）

▲廣河隆一經常推出優質作品。（圖／翻攝自推特／@RyuichiHirokawa）

翔子表示，廣河隆一告訴她，有採訪者想要「把她借走」，看她是想與對方發生關係，還是要與攝影師待在一起。對話內容相當離譜之外，翔子自述出國的每晚幾乎都被廣河隆一性侵，「我想要逃跑，但在國外我不知道找誰求助，我只能聽他的話。」

除了翔子的經歷，曾有受害女子表示，廣河隆一總會聲稱對方攝影技術不佳，想要另外教學，但地點卻是在賓館。日媒記者試圖聯繫廣河隆一，致電之餘也寄送電郵，都沒有收到任何回音。

廣河隆一的作品內容包括探討以巴衝突、車諾比核事故等國際大事，過去獲得多個攝影獎項。他2004年在雜誌DAYS JAPAN工作，長期擔任編輯，這本刊物將於今年停刊。

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關鍵字：攝影師,廣河隆一,性侵,日韓要聞

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