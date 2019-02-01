鈕承澤性侵女助理遭起訴　刑期3至10年

圖文／鏡週刊

導演鈕承澤「豆導」被控性侵案，台北地檢署今（1日）依強制性交罪將他起訴，他將面臨3至10年重刑，對於鈕承澤辯稱，是自己誤認與被害人間彼此有好感，加上當時自己有喝酒才發生此案，檢察官認為，這都不是理由，並指鈕承澤犯後態度不佳。

起訴書指出，被告鈕承澤為電影「跑馬」導演，於拍攝過程中，初識劇組工作人員A女。「跑馬」劇組原訂於2018年11月23日開工作會議，但鈕承澤因故臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會同樂，並藉機請劇組人員帶同A女到場，一直到11月24日凌晨，賓客僅有劇組人員及部屬A女，發生此案。

檢方發現，當時劇組人員表示欲離去時，A女也不想再單獨留在鈕承澤住處，但因該劇組人員未留意A女神色，被害人A女也因不願不顧長官顏面直接說也要離去，她打算暫時續留，再找機會回家。

鈕承澤見被害人一人在場，竟將A女強押在沙發上後並強脫A女衣褲，並以手指強行插入A女下體內而強制性交得逞。之後鈕承澤要再對被害人接近，被害人堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤始肯讓A女穿回衣物離開，A女隨即撥打電話向同居室友求助，室友知悉後旋即帶同A女至臺北市立聯合醫院婦幼院區驗傷後報案。

鈕承澤到案後否認犯行，但檢察官認為，依鈕承澤自己供述、相關證人證述及卷附事證所示，被害人A女與鈕承澤間除「跑馬」劇組工作外，並無其他私下互動或曖昧，而無男女好感的情愫，認定鈕承澤性侵犯行明確，將他起訴，刑期3至10年，但若有和解或獲被害人原諒，就有可能獲輕判。



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