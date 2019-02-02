叔叔帶小姊妹出遊「檢查身體」　她到國中向老師吐露真相崩潰

▲男子對友人年幼女兒伸出狼爪。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／新北報導

一名鄭姓男子在2006年見到好友的2位未滿7歲的女兒超可愛，多次以帶孩子出遊為藉口，在旅館過夜時，竟說幫忙檢查身體，結果趁機撫摸女童下體和屁股，還磨蹭猥褻得逞多次。後來女童就讀國中三年級時，老師察覺有異並關心詢問，才吐露真情，全案因此曝光。新北地院將鄭男依犯妨害性自主，判處他應執行有期徒刑6年6月。

判決書提到，鄭男到女童住處作客留宿時，就將孩子帶至房間內，以手撫摸屁股，後來以帶孩子出遊為由，多次在旅館內以「檢查身體」為藉口，藉機強制猥褻得逞。

時隔多年後，女童就讀國中時，在老師察覺有異並關心詢問下吐露實情，並經老師告知家人，此時鄭男坦承性侵行為，雙方以30萬元達成和解，後來因女童家人再度希望他捐錢給有關單位，他經諮詢後才決定自首。

新北地院審酌鄭男為2位女童父親之朋友，身為長輩，竟濫用孩子信任，以出遊為由，逞其性慾，造成身體及心裡極大創痛，且難以完全抹滅回復，雖以30萬元達成和解並主動自首，但犯後態度難認良好，因此應執行有期徒刑6年6月。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【還有其他新聞】

►偷吃閨密老公「一次就中獎」 健身教練被正宮一招KO！

►奪命畫面曝光！酒駕3犯逆飆1公里連撞8汽機車 2騎士無辜慘死