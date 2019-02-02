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嗑藥男賊「夜闖殯儀館」非禮女屍！翻毀9具棺材　判6年刑...出庭紅了眼眶

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▲▼殯儀館。（示意圖／CFP）

▲庫拉姆因「竊盜罪」與「姦屍罪」被判刑6年。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

英國男竊賊庫拉姆（Kasim Khuram）日前深夜闖進一間殯儀館內「翻毀9具棺材」，還拖出一具女屍當場性侵，最後在2日被重判6年。法官痛批庫拉姆的行為「泯滅人性」，受害者家屬更以「禽獸」來痛批，庫拉姆則在被告席聆聽證據宣讀時紅了眼眶。

綜合外媒報導，伯明罕（Birmingham）法院的法官殷曼（Melbourne Inman）表示，被告庫拉姆（Kasim Khuram）所做的惡行「令人髮指」。殷曼在宣判庫拉姆時表示，你所犯下的是「侵擾9具遺體」，至於做了什麼，只有你自己知道。

報導更指出，事發在去（2018）年11月11日，23歲的庫拉姆在喝了伏特加且嗑藥後，在深夜闖入伯明罕一間殯儀館內行竊，他打開好幾具棺材試圖要找到值錢的陪葬品，更誇張的是還拖出一具女屍性侵，事後還將女屍臉朝下棄置在地板上。

▲23歲的庫拉姆在喝了伏特加又嗑藥後犯下罪刑。（圖／翻攝自WEST MIDLANDS POLICE臉書）

▲23歲的庫拉姆在喝了伏特加又嗑藥後犯下罪刑。（圖／翻攝自WEST MIDLANDS POLICE臉書）

後來因為警報系統響起，警方前往現場逮人，滿身刺青的庫拉姆被發現時已經醉得一蹋糊塗。警方清點現場後，發現一共有9具棺材被翻動過，其中更包括一名嬰兒的遺體也被侵擾。

受害家屬在法庭上宣讀聲明時說，這個禽獸（指庫拉姆）的所作所為，讓我們家屬的內心猶如刀割。庫拉姆在被告席聆聽證據宣讀時則紅了眼眶，受害者家屬聽到庫拉姆對已逝家人侵擾的細節時也淚流不止。庫拉姆最後因「竊盜罪」與「姦屍罪」被判刑6年。

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關鍵字：殯儀館,遺體,嗑藥,酒醉,性侵

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