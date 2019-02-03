春節走遍IG熱點！用電子票證搭台灣好行半價　40條優惠路線大整理

▲到墾丁旅遊可享受陽光、沙灘，更可化身美人魚拍美照。（圖／福隆大飯店提供）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節連假，計劃出外旅遊的民眾有福了！公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，自2月1日起至2月11日止，推出使用電子票證搭乘「台灣好行」票價半價優惠，共40條台灣好行路線參與優惠活動。

▲台灣好行壯圍沙丘線，能暢遊宜蘭、壯圍及頭城三城鎮，包含正夯的天使階梯、壯圍最大沙丘地景等7大熱點。（圖／記者蔡玟君攝）

公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於春節期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。

108 年春節連假「台灣好行」半價優惠路線一覽表

1.黃金福隆線

2.皇冠北海岸線

3.龍宮尋寶線

▲平溪天燈派出所電子天燈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

4.木柵平溪線

5.慈湖線

6.小烏來線

7.親子樂園線

8.獅山線

9.南庄線

10.仙山線

11.向天湖線

12.鹿港線

▲溪頭絕美森林浴一日遊！走銀杏橋擁抱神木林，吸飽芬多精（圖／IG @33__tuzi）

13.溪頭線

14.日月潭線

15.北港虎尾線

16.斗六古坑線

17.阿里山線

18.故宮南院線

19.88 安平線

20.99 台江線

21.大樹祈福線

22.哈佛快線

▲搭墾丁快線出遊，可省去塞車困擾。（圖／公路總局提供）

23.墾丁快線

24.屏北線

25.冬山河線

26.礁溪線

27.縱谷花蓮線

28.太魯閣線

29.縱谷鹿野線

▲東部海岸線行駛單程100分鐘，沿途串聯東海岸重要景點-三仙台，以及小野柳、金樽等。（圖／觀光局提供）

30.東部海岸線

31.水頭翟山線

32.古寧頭戰場線

33.獅山民俗村線

34.榕園太湖線

35.清水岩線

36.彰南快線

37.關子嶺故宮南院線

38.風獅爺主題公車線

39.壯圍沙丘線

40.光林我嘉線