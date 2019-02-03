春節走遍IG熱點！用電子票證搭台灣好行半價　40條優惠路線大整理

▲到墾丁旅遊可享受陽光、沙灘，更可化身美人魚拍美照。（圖／福隆大飯店提供）
記者賴文萱／台北報導
今年農曆春節連假，計劃出外旅遊的民眾有福了！公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，自2月1日起至2月11日止，推出使用電子票證搭乘「台灣好行」票價半價優惠，共40條台灣好行路線參與優惠活動。
▲台灣好行壯圍沙丘線，能暢遊宜蘭、壯圍及頭城三城鎮，包含正夯的天使階梯、壯圍最大沙丘地景等7大熱點。（圖／記者蔡玟君攝）
公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於春節期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。
108 年春節連假「台灣好行」半價優惠路線一覽表
1.黃金福隆線
2.皇冠北海岸線
3.龍宮尋寶線
▲平溪天燈派出所電子天燈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
4.木柵平溪線
5.慈湖線
6.小烏來線
7.親子樂園線
8.獅山線
9.南庄線
10.仙山線
11.向天湖線
12.鹿港線
▲溪頭絕美森林浴一日遊！走銀杏橋擁抱神木林，吸飽芬多精（圖／IG @33__tuzi）
13.溪頭線
14.日月潭線
15.北港虎尾線
16.斗六古坑線
17.阿里山線
18.故宮南院線
19.88 安平線
20.99 台江線
21.大樹祈福線
22.哈佛快線
▲搭墾丁快線出遊，可省去塞車困擾。（圖／公路總局提供）
23.墾丁快線
24.屏北線
25.冬山河線
26.礁溪線
27.縱谷花蓮線
28.太魯閣線
29.縱谷鹿野線
▲東部海岸線行駛單程100分鐘，沿途串聯東海岸重要景點-三仙台，以及小野柳、金樽等。（圖／觀光局提供）
30.東部海岸線
31.水頭翟山線
32.古寧頭戰場線
33.獅山民俗村線
34.榕園太湖線
35.清水岩線
36.彰南快線
37.關子嶺故宮南院線
38.風獅爺主題公車線
39.壯圍沙丘線
40.光林我嘉線